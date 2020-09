Te zdjęcia gwiazd i kosmosu są po prostu niesamowite!

Właśnie skończył się organizowany przez Royal Museums Greenwich konkurs na astronomiczne zdjęcia roku. Odbywa się on od 12 lat, a tegoroczna edycja zgromadziła 5000 zgłoszeń z sześciu kontynentów.

To świetna okazja, by obejrzeć kilka zapierających dech w piersiach prac, które najzwyczajniej w świecie zachwycają. Na pewno najlepiej byłoby obejrzeć je na żywo i jest ku temu okazja. O ile oczywiście będziecie w Londynie od dziś, czyli 14 września, bo właśnie wtedy rusza wystawa. Ja niestety nie będę miał tej możliwości, ale to nie znaczy, że nie obejrzę zdjęć. A jeśli Wy macie na nie ochotę, to nie pozostaje mi nic innego, jak wrzucić poniżej kilka moim zdaniem najfajniejszych. Zacznę od zwycięzcy – Alice Fock Hang.