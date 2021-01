Scott Pilgrim vs. The World: The Game skończyłem w 2010 roku na konsoli Xbox 360. Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition to natomiast kompletny, ale prosty port na Nintendo Switch. Poza dodatkami nie uświadczyłem tu żadnych usprawnień względem oryginału i jakkolwiek jestem zaskoczony tym, co teraz napiszę – to bardzo dobra decyzja.

No bo co tu ulepszać czy upraszczać? Ponadczasowa grafika stylizowana na chodzone mordobicia z ery 16-bitowych konsol i automatów w ogóle się nie zestarzała, prosty system walki z uderzeniem, kopnięciem, skokiem i atakiem specjalnym to przez lata była baza, którą trzeba było wykonać wzorowo. I produkcja Ubisoftu udowadnia, że jeśli „kręgosłup” systemu walki nie ma błędów, nie są potrzebne przekombinowane combosy, supermoce, milion pasków energii czy inne niestworzone historie. Nie przeszkadzało mi nawet, że mimo wyboru jednej z 6 dostępnych w grze postaci zmieniamy tak naprawdę jej skórkę i arsenał animacji, a nie sposób walki. To jednoznacznie mówi, że tytuł jest prostą bijatyką, bez większej głębi. Czy to źle? Absolutnie nie.