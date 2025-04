Niecodzienna niespodzianka od... NASA! Darmowy prezent słynnej agencji kosmicznej

NASA przybyła z prezentem dla każdego. Na swoim oficjalnym kanale YouTube, zupełnie za darmo, agencja udostępniła wyjątkowy dokument, z którego można się dowiedzieć, w jaki sposób prawdziwi naukowcy dbają o bezpieczeństwo świata! Bynajmniej nie jest to fikcja rodem z filmu!

Niecodzienna niespodzianka NASA! Darmowy dokument o zabójcach planet

Oto "Planetary Defenders", czyli zupełnie darmowy film dokumentalny opublikowany przez NASA. W nim jest opisana fascynująca historia ludzi, którzy na co dzień pracują nad tym, aby... Ochronić naszą planetę przed zagładą! Brzmi to jak fabuła filmu katastroficznego, lecz jak widać w ciągu tych 75 minut, nie jest to w ogóle żart.

Dokument próbuje ukazać widzom, w jaki sposób ludzkość mogłaby odpowiedzieć na zagrożenie, gdyby wykryła, że w stronę Ziemi zmierza asteroida zagrażająca jej istnieniu? W trakcie filmu widzowie będą mieli okazję zobaczyć właśnie rzeczywistość naukowców i astronomów z całego świata, badających przestrzeń kosmosu w poszukiwaniu właśnie takiego zagrożenia. To dzięki nim, chociażby była okazja się dowiedzieć o obiekcie, który zdobył uwagę mediów na całym świecie w lutym bieżącego roku.

Asteroida 2024 YR4 za chwilę "schowa się" przed czujnym okiem teleskopów naziemnych. Wróci w okolice Ziemi dopiero w 2028 roku. Niemniej, już wiemy tyle, że przynajmniej na razie, możemy wykluczyć duże ryzyko jej zderzenia się z Ziemią.

Ten darmowy film dokumentalny jest też świetną okazją, żeby poznać nie tylko codzienność ludzi stojących za "ochroną Ziemi", lecz również dowiedzieć się czegoś o nich samych i poznać ich punkt widzenia na temat w końcu... Zagłady ludzkości. NASA daje także okazję zobaczyć owoce ich prac, takich jak DART, czyli misja testowa systemu zmieniającego trajektorię asteroidy. Nikt nie powinien się nudzić, nawet osoby, którym do tej pory nie było po drodze z wiedzą o kosmosie!