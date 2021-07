New World – nowa gra od Amazonu, niszczy karty graficzne. I to dosłownie

New World bezlitosne dla kart graficznych

New World to nowy projekt od Amazon Games Orange County (ekipa za nie odpowiedzialna ma na swoim koncie takie tytuły jak Silent Hill: Homecoming, pierwszy sezon Killer Instinct, ostatni Strider — a także cały zestaw produkcji mobilnych np. To-Fu Fury czy Sev Zero), będący przedstawicielem MMORPG. Odsuwana data premiery nie wróżyła projektowi specjalnie dobrze, ale nareszcie w ręce użytkowników oddano wersję beta gry. Myślę, że informujący o problemach z kartami graficznymi użytkownicy woleliby jej nigdy nie odpalić…

Jak wynika z relacji graczy — wersja beta New World dosłownie usmażyła ich karty RTX 3090 od EVGA. O takich historiach czytamy m.in. na oficjalnym forum gry oraz w stale pojawiających się nowych wątkach na Twitterze. Wygląda to dość niepokojąco — według relacji po uruchomieniu gry wentylatory rozkręciły się na maksa, a w pewnym momencie gra zwolniła i komputer się wyłączył. Przy próbie ponownego uruchomienia, komputer potrafił nie wykrywać karty graficznej. Niektórym udało się uporać z problemem, ale kolejne próby okazały się katastrofalne — bo przy kolejnym uruchomieniu karta przestała działać. I tym razem reanimować się jej już nie udało.

Historie te brzmią dość przerażająco. Poszkodowani gracze starają się nagłośnić sprawę by uchronić innych właścicieli tych kart przed powielaniem ich błędów, a w międzyczasie próbują uzyskać zwrot pieniędzy od producenta. Na tę chwilę nie wiadomo z czego wynika problem – natomiast wszystkie problemy o których wiemy, związane są z EVGA 3090 — istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że zawinił tutaj producent w kwestii chłodzenia.