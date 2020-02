Sam doskonale pamiętam kultowe już kreskówki Transformersów, na których wychowywało się całe moje pokolenie. Później z wypiekami na twarzy śledziłem kinowe hity – trudno powiedzieć, by były to filmy ambitne, jednak rozmach produkcji oraz efekty specjalne robiły ogromne wrażenie i warto było czekać tyle lat na przeniesienie metalowych bohaterów na duży ekran.

Moda na gadające roboty z kosmosu trochę przycichła, ale może się to zmienić za sprawą platformy Netflix, która wzięła się za nową animację z tego uniwersum. Czy w zasadzie kilka animacji, zapowiedziano bowiem trylogię, której każda część otrzyma sześć odcinków trwających po 22 minuty. Materiał mówi o anime, jednak ewidentnie jest to CGI, do tego dość specyficzne więc nie zdziwię się jeśli część widzów nie będzie w stanie zaakceptować wizualnego stylu opowieści. Ale mi akurat się podoba – fanom najwyraźniej też, bo odbiór zwiastuna na YouTube jest jak najbardziej pozytywny.

Wygląda na to, że pierwsza część trylogii będzie się skupiać na planecie Cybertron, obstawiam jednak że kolejny może już zabrać widzów na ziemię – szczególnie, że otrzyma podtytuł „Earthrise”.

Kto za sterami animowanych Transformersów na Netflix? Hasbro, Allspart, Rooster Teeth i Polygon Pictures, więc nie ma mowy o amatorszczyźnie. Kiedy premiera Transformers: War For Cybertron? „Wkrótce”, na bardziej dokładne ogłoszeni musimy niestety jeszcze trochę poczekać.

