Szykuje się naprawdę dobry miesiąc! Nowości w lutym na Netflix

Nie mieliśmy w tym roku porządnej zimy, więc wcale nie oczekujemy solidnego ocieplenia, ale... Netflix postanowił podgrzać atmosferę pod koniec stycznia swoją zapowiedzią premier na luty. Sporo tego! Szczególnie seriali - powinniście być zadowoleni.

Nowe seriale Netflix na luty

Przeglądając listę zapowiedzi nowych filmów i seriali w lutym na Netfliksie, nie sposób nie zauważyć jak wiele nowych serii i sezonów szykuje serwis. Przed nami premiery zupełnie nowych tytułów, ale nie będzie brakować też kontynuacji już znanych i lubianych seriali.

Wśród tych pierwszych uwagę zwracają przede wszystkim „Locke&Key” oraz „To nie jest ok”. Pierwszy z nich oparty jest na komiksie i na myśl przywodzi mi inną produkcję Netfliksa, „Umbrella Academy„, a to dlatego, że była to jedna z najmilszych niespodzianek zeszłego roku i właśnie na podstawie komiksu. Czy tym razem Netfliksowi też się uda? Trzymam kciuki, bo zwiastun wygląda obiecująco. „To nie jest ok” to natomiast serial twórców „Stranger Things” oraz „The End of the f***ing world„. Będzie to satyryczna opowieść o młodej dziewczynie, która robi wszystko co może, by poradzić sobie z problemami w domu i w szkole – jednocześnie nastolatka będzie odkrywała swoją seksualność oraz nowe supermoce.

Jeśli chodzi o kontynuacje, to tutaj mnóstwo samego dobra. 5. sezon „Outlandera” i 1. część finałowego sezonu „Telefonistek” – odpowiednio 17 i 14 lutego. Fani „Narcos: Meksyk” zaczekają tylko do 13 lutego, by móc zapoznać się z całym 2. sezonem serialu, natomiast od 24 lutego na Netflix pojawiać się będą nowe odcinki 5. sezonu „Zadzwoń do Saula” będącego prequelem „Breaking Bad”. Netflix szykuje też swoje filmy na luty, w tym „Do wszystkich chłopców. P.S. Wciąż cię kocham” oraz „Wszystkie jasne miejsca”.

Mocnym punktem oferty na luty będą bez wątpienia produkcje studia Ghibli – od 1 lutego na Netflix będzie dostępnych 12 filmów, a co miesiąc będą dodawane nowe. Lista obejmuje następujące tytuły:

Mój sąsiad Totoro

Księżniczka Mononoke

Szopy w natarciu

Ruchomy zamek Hauru

Szept serca

Spirited away: W krainie Bogów

Tajemniczy świat Arrietty

Laputa- podniebny zamek

Nausicaä z Doliny Wiatru

Zrywa się wiatr

Podniebna poczta Kiki

Ponyo on the Cliff by the Sea

Jak co miesiąc, Netflix będzie miał do zaproponowania także sporo filmów i seriali na licencji. Na tej liście znajdą się świeża komedia „Berek” oraz doskonale znane „Cast Away: Poza światem”. Pojawi się także „Czwarta władza” Stevena Spielberga oraz 5. sezon „Supergirl”. W kategorii dokumentów na pewno spore emocje wzbudzą 2. sezon serii „Formuła 1: Jazda o życie” (tym bardziej, że w jednym w odcinków zobaczymy polskiego kierowcę Roberta Kubicę) oraz „Kto zabił Malcolma X?”.

Netflix – luty 2020. Co nowego?

Pełna lista nowych filmów i seriali