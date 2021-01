Nowa funkcja Netflixa na Androida czyni go idealnym do oglądania przed snem

Jedni lubią zasypiać w ciszy, inni wybierają białe szumy czy podcasty, a jeszcze inni… klasycznie, do seriali i filmów. I choć telewizory od lat mają opcję timera wyłączającego urządzenie po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach, na innych sprzętach nie jest to wcale takie oczywiste. Na komputerach są do tego często dedykowane aplikacje, z tabletami i smartfonami może być gorzej. Ale Netflix doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownicy ich platformy uwielbiają zasypiać przy ich bibliotece, postanowili im więc to ułatwić. I zaimplementowali timer bezpośrednio w aplikacji!

Timer wyłączania trafia do aplikacji Netflix na Androida

Jak informuje serwis The Verge, teraz Netflix oficjalnie startuje z globalnym testem nowej funkcji. Oznacza to, że wybrani subskrybenci korzystający z platformy na urządzeniach z Androidem powinni po otwarciu menu obok w prawym górnym rogu mieć nowy odnośnik z napisem Timer. A po wyborze jednej z wartości (15 minut, 30 minut, 45 minut, po zakończeniu odtwarzania materiału) aplikacja automatycznie zatrzyma odtwarzanie Netflixa. Idea jaka przyświeca tej nowości to, rzecz jasna, dbanie o baterię — bo standardowo przy uruchamianiu kolejnych odcinków może się zlecieć pół nocy, a użytkownicy najzwyczajniej w świecie to prześpią.

Obecnie funkcja na Androidzie dostępna jest tylko dla części szczęściarzy, którzy załapali się do puli testowej. Patrząc jednak na to jak wyglądała sprawa przy poprzednich nowościach w aplikacji (m.in. związanym z szybkością odtwarzania), można założyć, że tylko kwestią czasu jest zaserwowanie jej wszystkim użytkownikom gdy okaże się, że działa jak należy.