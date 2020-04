Znacie nazwy kolorów? Ta strona powstała by nazwać ich ponad… szesnaście milionów

Niektóre inicjatywy nie przestają mnie zdumiewać. Jedną z nich jest niewątpliwie jedno z moich ostatnich odkryć — serwis Color Names, którego ambicją jest… wspólna praca nad tym, by nazwać wszystkie kolory RGB. Co w tym tak niezwykłego? No cóż — jest ich ponad 16 milionów. A dokładniej: 16,7 milionów.

Nazywanie kolorów jako wspólna inicjatywa

Projekt ten jest dość… hmm… intrygujący — i warto podejść do niego luźno. Bo nie wyobrażam sobie, by nagle świat nauczył się choćby kilkuset nazw kolorów — o tysiącach czy milionach nie wspominając. Ale jednak ekipa odpowiedzialna za colornames.org chciałaby, by każdy z palety RGB otrzymał swoją nazwę. Po co? Hmmm… właściwie najbardziej odpowiednią odpowiedzią wydaje się w tym: a dlaczego nie?