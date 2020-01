Oznacza to oczywiście, że online oglądać można wszystkie pięć kanałów (Cinemax i Cinemax 2, a także HBO, HBO 2 oraz HBO 3). Wcześniej dostępne były one między innymi na HBO GO, ale nie w ramach większego pakietu telewizyjnego. To solidne wzmocnienie dla oferty Horizon Go od UPC, tym bardziej, że wspierana jest opcja wyboru języka ścieżki dźwiękowej, więc możliwe jest oglądanie filmów i seriali w wersji oryginalnej (bez lektora). Brakuje niestety napisów.

Przy okazji tej premiery (bo kanały oglądam online od kilku dni), postanowiłem dopytać o kilka istotnych kwestii związanych z usługą u źródła. Odpowiadał Dariusz Wikar – Product Manager UPC Polska.

– Z czego wynikała absencja niektórych kanałów w ofercie telewizji internetowej?

– Dostępność kanałów w usłudze Horizon Go jest uwarunkowana licencjami i zdarza się, że dana umowa nadawcy z twórcą treści nie obejmuje dystrybucji online.

– Czy Horizon Go pojawi się w formie aplikacji na telewizorach Samsunga (Tizen) i LG (webOS)?

– Praca nad nowymi ścieżkami rozwoju usług to jeden z naszych priorytetów, w związku z czym nie wykluczamy ekspansji na kolejne platformy.

– Rozszerzenie listy kanałów to na pewno nie wszystko, co UPC przygotowało na 2020 – jakich nowości możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

– Poprzednie lata pokazały stały rozwój oferty UPC Polska, która systematycznie uzupełniana jest o nowoczesne rozwiązania, dające klientom jeszcze większe możliwości w zakresie gigabitowego internetu oraz cyfrowej rozrywki. W 2020 także nie zwolnimy tempa, a o wszystkich nowościach będziemy informować na bieżąco.

UPC nie odkrywa więc żadnych kart, przygotowując nowości po cichu. Liczę jednak, że następne miesiące będą równie dobre, co kilka ostatnich.