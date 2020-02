Najtańsza oferta na internet stacjonarny w UPC

Zaczynamy od jeszcze największego operatora kablowego w Polsce, czyli UPC (jeszcze, bo po spełnieniu warunków UOKiK na przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę, to Vectra stanie się numerem jeden w Polsce, pod względem liczby klientów).

W UPC najtańszą ofertą na dostęp do internetu stacjonarnego będzie pakiet z 500 Mb/s za 59,99 zł miesięcznie, nie mają już mniejszego limitu, więc akurat do tego zestawienia z najmniejszym prędkościami się nie „załapią”.

Najtańsza oferta na internet stacjonarny w Vectra

Vectra to drugi aktualnie największy operator kablowy w Polsce, który ma w ofercie plan z limitem prędkości do 150 Mb/s przy danych pobieranych oraz 15 Mb/s przy danych wysyłanych. Miesięczny koszt takiego planu to 44,99 zł miesięcznie.

Najtańsza oferta na internet stacjonarny w Mutimedia Polska

Funkcjonujący jeszcze samodzielnie i z osobną ofertą operator Multimedia Polska, również ma w ofercie internet stacjonarny z prędkością do 150 Mb/s, ale taniej, bo przy umowie na 24 miesiące za 39 zł miesięcznie. Niemniej po faktycznym sfinalizowaniu przejęcia przez operatora Vectra myślę, że oferta ta ujednolici się u obu operatorów, ze wskazaniem na plany dostępne obecnie u Vectry.

Najtańsza oferta na internet stacjonarny w INEA

Na kolejnym miejscu mamy operatora INEA, który podobnie jak UPC nie ma w swojej ofercie mniejszych pakietów niż z prędkością do 300 Mb/s dla klientów Wielkopolski za 74,90 zł, a dla samego Poznania i większych miast tego regionu nawet do 1 Gb/s za 69,90 zł. Prędkości duże, ale i ceny spore, jednak pamiętajmy, że INEA ma w ofercie tylko internet symetryczny, czyli w górę i w dół te same limity.

Najtańsza oferta na internet stacjonarny w Toya

Pozostał nam jeszcze operator Toya, który ma jeszcze w swojej ofercie internet z prędkością pobierania do 100 Mb/s i wysyłania do 20 Mb/s za 49,90 zł.

Porównanie w tabelce

Pozycja Nazwa operatora Prędkość internetu Abonament 1 Multimedia Polska do 150 Mb/s 39,00 zł 2 Vectra do 150 Mb/s 44,99 zł 3 Toya do 100 Mb/s 49,90 zł

Wygrywa w tym zestawieniu oferta Multimedia Polska, która ma tańszą ofertę na internet do 150 Mb/s od Vectra, jak i od Toya nawet mimo tego, iż ten ostatni oferuje w droższej cenie wolniejszy internet do 100 Mb/s.

Photo: gpointstudio/Depositphotos.