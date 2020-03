Oto 10 najprężniej rozwijających się polskich firm tech (wg Financial Times). Najlepsze zwiększyły obroty w 4 lata o ponad 3000 proc.

Opublikowany raport Financial Times 1000 zdradza sporo na temat europejskich firm, którym udało się w ostatnich latach rozwinąć skrzydła. Na liście nie zabrakło, rzecz jasna, także naszych lokalnych marek — i choć w opisie metodologii badania twórcy raportu zaznaczają że może on nie być kompletny (nie wszystkie firmy udostępniają takie dane, albo też z innych powodów nie chciały zgłosić się do tego badania), pokazuje rozmach z jakim rozwijają się rodzime firmy.