Większość Polaków ogląda VOD na laptopie. A wybierając TV stawiają na Samsunga

Ilu Polaków korzysta ze smart TV?

Zdecydowanie cieszyć może jednak rosnące zainteresowanie i aktywność użytkowników, którzy coraz chętniej wybierają duże ekrany do oglądania tak zwanych długich treści VOD. Agencja Wavemaker opublikowała badanie VideoTrack, w którym czytamy, że aż 2/3 polskich internautów posiada telewizor, który można podłączyć do Internetu. Co ciekawe, nie wszyscy się na to decydują, bo zaledwie 6 na 10 osób korzysta z tej funkcji smart TV. Mówiąc o długich treściach VOD treść raportu odnosi się do filmów, seriali i programów telewizyjnych – te aż 60% zapytanych ogląda na laptopie i 46% na telewizorze.

Wyniki zauważalnie uległy zmianie w stosunku do zeszłego roku, ponieważ grupa osób oglądających na laptopach zmalała z 66%, a oglądających na smart TV wzrosła z 43%. Spadła też aktywność oglądania na smartfonach, komputerach stacjonarnych i tabletach. Gry porównamy to z wynikami sprzed pięciu lat, okaże się że smart TV zdobyły sporo uznania wśród widzów, ponieważ wtedy tylko połowa deklarowała posiadanie telewizora i zaledwie 40% z tej grupy osób używało aplikacji na smart TV.

Ostatnie 12 miesięcy z pewnością było mocnym katalizatorem dla rynku smart TV, co widać także po wzroście popularności serwisów VOD. I choć cieszy mnie fakt znacznych spadków oglądalności treści wideo na mniejszych ekranach, tak jestem mocno zaskoczony przywiązaniem widzów do laptopów, które cieszą się największą popularnością. Warto też zaznaczyć, że choć grupa ta maleje, to wciąż nie brakuje osób, które wybierają inne źródła seriali i filmów pobierając pliki z Internetu, a dopiero później odtwarza je na komputerze podłączonym do telewizora.

Najpopularniejsze smart TV w Polsce