W swoim rocznym podsumowaniu rynku aplikacji mobilnych, App Annie podawało, że spędzamy coraz więcej czasu przed ekranem smartfona. Średnio, w aplikacjach potrafimy spędzać ok 4,7 godziny dziennie. Są też regiony, w których przekroczono barierę 5 godzin spędzonych w apkach każdego dnia. I to w sytuacji, gdzie zarówno Apple jak i Google oferuje użytkownikom rozwiązania pozwalające na oderwanie się od smartfona, choćby na kilkanaście minut. Czas przed ekranem, tryb skupienia, Cyfrowa Równowaga - bez względu jak nazywa się narzędzie do ograniczenia tego czasu, chyba nie do końca spełnia on swoje zadanie. Przynajmniej w niektórych regionach świata.

App Annie, które w ostatnim czasie zmieniło nazwę na data.ai podsumowuje ostatni kwartał w kontekście najpopularniejszych aplikacji w 12 liczących się rynkach. Przedstawia też wyniki związane z tym, jak długo poświęcamy swojej uwagi apkom mobilnym i tym, że już niebawem przekroczymy kolejną godzinę spędzaną przed ekranem smartfona.

Prawie 6 godzin dziennie. Aplikacje mobilne zabierają nam coraz więcej czasu

Źródło: data.ai

Indonezja to kraj, w którym spędza się najwięcej czasu wpatrując w ekran smartfona. Data.ai podaje, że średnio, że tamtejsi użytkownicy spędzają średnio ok. 5,7 godzin dziennie przykuci do aplikacji mobilnych. To o 10% więcej niż w tym samym kwartale 2020 r. Na drugim miejscu jest Singapur, w którym czas spędzony z telefonem wzrósł o 40% w porównaniu z rokiem 2020. Data.ai podaje, że obecnie 3 kraje mogą "pochwalić" się ponad 5 godzinami dziennie - podium zamyka Brazylia. W ostatnich trzech miesiącach roku użytkownicy w 13 regionach (Indonezja, Singapur, Brazylia, Meksyk, Australia, Indie, Japonia, Korea Południowa, Kanada, Rosja, Turcja, USA, Wielka Brytania) poświęcili ponad 4 godziny dziennie. To wzrost z 12 rynków w pierwszym kwartale.

Data.ia zwraca jednak uwagę, że wzrosty te w ostatnim czasie spowolniły. Firma zaznacza jednak, że swoje obecne wyniki porównuje z drugim kwartałem 2020 r. Covid był mocnym katalizatorem i głównym powodem zwiększenia zainteresowania aplikacjami mobilnym. Jednak wzrosty są widoczne - w szczególności w niektórych krajach. W ciągu ostatnich dwóch lat Singapur wzrósł z 4,1 do 5,7 godzin. Australia to skok z 3,6 do 4,9 godzin dziennie. W obu przypadkach oznacza to wzrost spędzanego czasu o 40%.

Najpopularniejsze aplikacje i gry mobilne w drugim kwartale roku

Źródło: data.ai

A po co najchętniej sięgaliśmy z aplikacji i gier mobilnych w ostatnich trzech miesiącach? Liderem światowego zestawienia jest... Instagram, który w ostatnich tygodniach stał się bohaterem kontrowersji związanych ze zmianą koncepcji działania apki społecznościowej. Na drugie miejsce wrócił Facebook, który w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku zyskał przewagę, przynajmniej pod względem pobrań, nad TikTokiem i WhatsAppem, który zamyka podium. Swój udział w światowym zestawieniu pobrań aplikacji ma też indyjska platforma sprzedażowa Meesho, która wdarła się na 8. miejsce poprawiając swój wynik o 4 miejsca w porównaniu z początkiem roku. Stawkę 10 najczęściej pobieranych apek na świecie zamyka Spotify.

W kategorii gier zestawienie 10. najczęściej pobieranych tytułów wygląda następująco:

Free Fire Subway Surfers Ludo King Bridge Race Tall Man Run Stumble Guys Candy Crush Saga ROBLOX Race Master Fill The Fridge

Choć w kwartalnym zestawieniu zabrakło Diablo: Immortal, warto dodać, że mobilna odsłona popularnej serii już teraz cieszy się ogromną popularnością na wielu kluczowych rynkach. Gra, która zadebiutowała na początku czerwca już teraz zajmuje miejsce w pierwszej 10. w wielu krajach. I to nie tylko w kwestii liczby pobrań, ale także w wydawaniu pieniędzy przez graczy.

