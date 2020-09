Najlepszy TV do gamingu? LG OLED55CX3LA

Nowa generacja kart graficznych i nowa generacja konsol to szereg fajnie zapowiadających się nowości związanych z obrazem i dźwiękiem. Niestety nie na każdym sprzęcie da się z nich skorzystać i wiele osób zastanawia się również nad zakupem nowego telewizora. Nowe technologie nie starzeją się aż tak szybko, dlatego kupno TV to inwestycja na lata i nawet jeśli jeszcze nie palicie się do zmiany sprzętów do grania, to warto pomyśleć przyszłościowo i mieć już gotowy odpowiedni ekran. Przez jakiś czas korzystałem z telewizora LG OLED55CX3LA i myślę, że ten model (jak i generalnie nowe OLED-y od LG) doskonale poradzi sobie z grami nowej generacji. Ale najlepiej, zobaczcie sami.

Materiał powstał we współpracy z LG.