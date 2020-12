Najlepsze prezenty dla Ciebie i bliskich w promocyjnych cenach na Huawei.pl

Dla bardziej wymagających użytkowników dedykowany będzie flagowy model Huawei P40 Pro, który zachwyca elegancją, jakością wykonania oraz ergonomiczną obudową, a także wydajnością, pięknym 6,5-calowym ekranem OLED i zaskakującymi możliwościami czterech aparatów Leica Ultra Vision. Wśród nich znalazły się obiektywy Ultra Vision 50 Mpx, ultraszerokokątny 40 Mpx i teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu. Smartfon nie zawiedzie na żadnym polu, a energii wystarczy mu na cały dzień, dzięki akumulatorowi o pojemności 4200 mAh. Świetnym uzupełnieniem dla obydwu smartfonów będą akcesoria, jak prawdziwie bezprzewodowe słuchawki FreeBuds Pro oraz inteligentny zegarek Watch GT 2 Pro, które znakomicie sprawdzą się w aktywnej codzienności dając nam szansę na wygodne słuchanie muzyki i podcastów, odczytywanie powiadomień oraz monitorowanie aktywności każdego dnia. Co istotne, smartfon może pozostać w domu, jeśli planujecie przebieżkę czy inny trening, bo słuchawki i smartwatch wystarczą, by nie rozstawać się z muzyką. Natomiast bezprzewodowy głośnik Huawei Sound X szybko wypełni pomieszczenie soczystym dźwiękiem, bo połączenie w parę z telefonem następuje po zaledwie zbliżeniu smartfona do głośnika.

Laptopy i smartfony Huawei dogadują się jak nigdy wcześniej

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną funkcję, a mianowicie Huawei Share. Dzięki niej staje się możliwe to, na co czekaliśmy od chwili, gdy smartfony przejęły większość naszej komunikacji i multimedialnych ról. Dzięki niej możemy połączyć w parę smartfon i laptop, przy którym przecież spędzamy sporo czasu pracując, ucząc się lub relaksując. Bez sięgania po telefon można odczytywać i odpisywać na SMS-y, odbierać połączenia oraz błyskawicznie i wygodnie wymieniać pliki pomiędzy urządzeniami. A skoro już przy laptopie jesteśmy, to przecież teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej taka maszyna może okazać się przydatna i użyteczna, dlatego świetnie nadaje się na prezent.

Naprawdę przystępnym modelem będzie Huawei MateBook 13 z 2020 roku, który odznacza się elegancką i ultramobilną obudową, bardzo dobrą wydajnością oraz ekranem, który znakomicie spełni swoją rolę podczas pracy oraz nauki. Wysoka rozdzielczość i nietypowe, ale bardzo wygodne proporcje ekranu 3:2 sprawiają, że użytkownik ma jeszcze więcej przestrzeni na swoje projekty. Jest rozmiarów kartki A4, smukły na 21 mm i waży tylko 1,3 kg – możecie go zabrać gdziekolwiek zechcecie, a dzięki dedykowanej stacji dokującej przygotujecie rozbudowane środowisko do pracy w mgnieniu oka. Dzięki niej podłączymy każdy rodzaj urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów, w tym dodatkowe ekrany, dyski czy drukarki.