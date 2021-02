Przygotowałem dla Was w tym celu zestawienie ofert, podzielone na dwie części. Pierwsza – dla tych bardziej pewnych swoich relacji, czyli z zobowiązaniem, kiedy to dodatkowy numer drugiej połówki przypisany będzie do Waszego konta na najbliższe dwa lata. Druga część – dla tych bardziej ostrożnych, czyli bez zobowiązania, kiedy to z tego dodatkowego numeru na Waszym koncie będziecie mogli zrezygnować w dowolnym momencie, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przyjrzymy się przy tym tylko dedykowanym ofertom dla dwojga, bez sztucznego łączenia ich w pary.

Oferty dla par z zobowiązaniem na dwa lata

Abonament dla dwóch osób w Orange

W Orange mamy w zasadzie trzy możliwości na połączenie oferty w parę. Pierwsza opcja jest taka, że główny numer mamy już w Orange i przenosimy do konta drugi od innego operatora, wtedy dostajemy 3 miesiące za darmo na jednym numerze. Druga opcja – przenosimy oba numery do Orange, wtedy na dwóch numerach mamy 3 miesiące bez płacenia abonamentu. Ostatnia opcja, to bierzemy nowe dwa numery w Orange, a drugi z nich na koncie będzie kosztował 20 zł mniej.

I tak, na przykład w opcji z jednym numerem przenoszonym do Orange, w Planie Mobilnym 55 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych), przez pierwsze 3 miesiące za dwa numery będziemy płacić 55 zł miesięcznie, a od 4 miesiąca do końca umowy 90 zł, czyli po 45 zł na głowę.

Abonament dla dwóch osób w Play

W Play, przy podobnym abonamencie dla nowych czy przenoszących numer, za dwa numery na koncie zapłacimy również 90 zł w przypadku wyboru abonamentu Play SOLO M (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych), czyli po 45 zł na głowę miesięcznie.

Abonament dla dwóch osób w Plus

W Plusie w każdej opcji (nowy numer, przeniesienie, itp.) za drugi numer na koncie zapłacimy 25 zł mniej. Kwestią otwartą będzie tu wybór abonamentu z dostępem do 5G czy bez.

W planach bez 5G najlepszą opcją będzie wybór abonamentu za 50 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych), wtedy za drugi numer zapłacimy 25 zł, razem 75 zł miesięcznie, czyli 37,50 zł na głowę miesięcznie.

Jednak korzystniejszą opcją wydaje się tu wybór abonamentu, już z dostępem do sieci 5G za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 25 GB transferu danych), gdzie za drugi numer zapłacimy 35 zł i na obu numerach dodatkowo będziemy mogli włączyć dostęp do Tidala na cały okres umowy. Łącznie miesięcznie zapłacimy tu 95 zł, czyli 47,50 zł – jedynie 2,50 zł drożej niż w Orange czy w Play.

Abonament dla dwóch osób w T-Mobile

T-Mobile w ofercie dla drugiego numeru w abonamencie T-Mobile M za 55 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych) obniża opłatę miesięczną o 10 zł (10 zł dla dwóch osób, 15 zł dla trzech i więcej na jednym koncie), ale na obu numerach, więc miesięcznie zapłacimy za dwa numery na koncie 90 zł, czyli po 45 zł na głowę – identycznie jak w Orange i Play.

Abonament dla dwóch osób w Virgin Mobile

Virgin Mobile w ofercie dla par, opłatę za drugi numer obniża o połowę. I tak w planie za 29 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych), za drugi numer zapłacimy 14,50 zł, łącznie 43,50 zł, czyli 21,75 zł na głowę.

Oferty dla par bez zobowiązania

Lajt Mobile – oferta dla par

W opcji bez zobowiązania, również zaczynamy alfabetycznie od operatora Lajt Mobile. Najkorzystniej przedstawia się tu plan LajtDUET Nr 1 za 24,99 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych), w którym za drugi numer zapłacimy 19,99 zł, co razem daje 44,98 zł miesięcznie, czyli 22,49 zł na głowę.

Nju Mobile – oferta dla par

W nju mobile najlepszą propozycją będzie plan za 29 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych). Za drugi numer na koncie zapłacimy tu 9 zł miesięcznie, razem 38 zł – 19 zł na głowę miesięcznie.

Minusem tej oferty jest fakt, że z drugim numerem dzielimy paczkę internetu, pocieszające jest to, że limit transferu danych rośnie wraz ze stażem. Po dwóch latach z 10 GB robi zrobi się nam 30 GB na koncie.

Orange Flex – oferta dla par

Oferta dla par w Orange Flex jest bardziej elastyczna. Zakładając, że na główny numer wybieramy plan za 25 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych), możemy dobrać do niego drugi numer za 15 zł miesięcznie. Razem 40 zł – 20,00 zł na głowę, ale ze współdzieleniem paczki transferu danych podobnie jak w nju mobile. Jednak, gdy drugi numer dobieramy również za 25 zł, na obu numerach możemy korzystać z 15 GB transferu danych w miesiącu od razu, bez czekania 2 lata.

Plush – oferta dla par

Plush ma jeden plan bez zobowiązania w ofercie Duety za 30 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych – po roku 25 GB). Dobierając do niego drugi numer zapłacimy za oba numery po 5 zł mniej miesięcznie. Co daje nam 50 zł łącznie, czyli po 25 zł na głowę.

Tutaj, podobnie jak w nju mobile rośnie limit transferu danych – z 15 GB na start robi się po roku 25 GB, ale w odróżnieniu te 25 GB jest przyporządkowane na każdy numer, bez współdzielenia, czyli łącznie mamy 50 GB.

Premium Mobile – oferta dla par

Ostatnia opcja bez zobowiązania dla par, to oferta Premium Mobile – Freedom 1(nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych), w której za dwa numery na koncie zapłacimy 44,40 zł miesięcznie, czyli po 22,20 zł na głowę.

Co wybrać? Która opcja jest najlepsza? Patrząc po cenie na jedną osobę, najkorzystniej prezentuje się oferta dla par w nju mobile, ale musimy się liczyć z tym, że na 30 GB na koncie musimy poczekać dwa lata, no chyba, że główny numer mamy już w tej sieci od przynajmniej 24 miesięcy. Niemniej najbardziej elastyczną ofertą dla dwojga wydaje się być subskrypcja w Orange Flex, gdzie w zależności od zapotrzebowania w danym miesiącu na transfer danych, możemy nim sterować, włączać, wyłączać czy przełączać w dowolnym momencie na wybranym numerze przypisanym do jednego konta w jednej aplikacji.

Stock Image from Depositphotos.