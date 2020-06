Najlepsze aplikacje do słuchania podcastów

W podcastach teoretycznie najważniejsza jest treść, ale dziś bez dobrej aplikacji mobilnej wiele osób rezygnuje ze słuchania. Ma być szybka, stabilna, wygodna w użyciu i intuicyjna. Zapewne zauważyliście, że mamy specjalny cykl wideo z najlepszymi aplikacjami służącymi do konkretnych rzeczy. Dziś Bartek przygląda się właśnie programom i serwisom do odsłuchiwania podcastów. Mamy nadzieję, że poniższy materiał będzie dla Was przydatny.

Jeśli macie jakieś swoje sprawdzone programy, podzielcie się ich nazwami w komentarzach z informacją dlaczego według Was są najlepsze.

Pamiętajcie też, że mamy swój własny podcast Antyweb po godzinach, do którego słuchania serdecznie zachęcam.