Najgorsze smartfony, jakie kiedykolwiek miałem

Kończąc kilkuletnią przygodę z iOS i iPhonem obiecałem sobie, że nigdy więcej drogiego telefonu. Zmieniałem operatora, HTC One Max był w niezłej promocji, znajomy miał HTC One, ja zafascynowałem się phabletami. Jeden do jednego i wyszła chyba najgorsza decyzja zakupowa (zabawne jest to, że kiedy opowiadałem o tym Pawłowi z Mobzilli, powiedział wprost – a trzeba było obejrzeć moją recenzję). Pierwsze wrażenia to oczywiście szok związany z przesiadką na większy ekran. 3,5 cala iPhona 4S zamienione na 5,9 cala HTC One Max robiło piorunujące wrażenie. Tak, znajomi śmiali się, że mam rakietkę do tenisa stołowego, inni że patelnię – a ja nieswojo czułem się wsuwając tego smartfona do kieszeni w spodniach. I niestety już po kilku tygodniach zaczęło mi dokuczać ślamazarne działanie urządzenia. Niby miało tego samego Snapdragona 600 i 2GB RAM-u jak szybki i responsywny HTC One, a jednak nawet w bezpośrednim porównaniu z mniejszym modelem znajomego, wszystko działało dużo gorzej. Optymalizacja tego telefonu pod tak duży ekran była jego największą wadą i niezłą wpadką HTC. Nawet nie wiecie jak mi ulżyło kiedy potem kupiłem Samsunga Galaxy S6. Wtedy obiecałem sobie, że nigdy więcej tańszych smartfonów z niższej półki.

Huawei Mate 10 Lite