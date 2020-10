Na taki powrót doktora House’a czekałem. Bryluje w nowym serialu „Na poboczu”

Hugh Laurie znakomicie wypada, jako doświadczony i osamotniony w swych działaniach polityk, który nawet na tak zaawansowanym etapie swojej kariery będzie musiał zaryzykować jeszcze więcej i postarać się jeszcze bardziej, by nie tylko wspiąć się jeszcze wyżej, ale i obronić to, co zbudował do tej pory. Oprócz wcielającej się w panią premier Helen McCrory, na ekranie nie zobaczycie raczej znanych twarzy, co jest miłym powiewem świeżości, tym bardziej, że na braki w aktorskim rzemiośle reszty ekipy narzekać nie można.

Na poboczu – polityczny dramat na HBO GO

„Na poboczu” to dość niefortunne tłumaczenie oryginalnego tytułu „Roadkill”, który odnosi się do znajdujących się na poboczu potrąconych zwierząt. To oczywiście nawiązanie do tych, którzy są zazwyczaj rozjeżdżani przez pędzące jak taran jednostki, a które w świecie polityki mogą równie dobrze któregoś dnia stać się ofiarami.