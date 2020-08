Na LG OLED pograsz w najwyższej jakości na konsolach nowej generacji i PC

Już na samym początku warto obalić jeden z mitów, czyli to, że telewizor nie będzie w stanie zastąpić nam monitora. Wybierając LG OLED CX decydujemy się na ekran obsługujący technologię G-Sync od NVIDII, a to oznacza, że możemy być pewni płynnej i przyjemnej rozgrywki. Obraz jest pozbawiony zacinania, migotania oraz rozrywania, ponieważ G-Sync oraz FreeSync w połączeniu z VRR (Variable Refresh Rate) sprawiają, że matryca adaptuje się do liczby klatek na sekundę. Niektóre monitory są w ogóle pozbawione takiej technologii, więc po podłączeniu komputera do telewizora LG można być pewnym, że otrzymamy najlepsze warunki do grania.

A skoro o nich mówimy, to należy zwrócić też uwagę na dwie inne cechy telewizora LG OLED, które sprawiają, że nawet najbardziej dynamiczne i wymagające gry będą prezentować się najlepiej. Wszystko dzięki niskiemu input lagowi oraz czasowi reakcji matrycy, który wynosi zaledwie 1 ms(!). Input lag (minimalne opóźnienie sygnału wyjściowego) to jedynie 13 ms, a najlepszym przykładem zastosowania tych technologii są dynamiczne gry tj. strzelanki czy wyścigi lub tytuły sportowe, gdzie każda część sekundy ma ogromne znaczenie. To, jak szybko dostrzeżemy zagrożenie albo korzystną sytuację na boisku, wpływa na naszą reakcję i w trakcie rywalizacji wypadamy lepiej niż inni.