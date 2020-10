Takie udogodnienia w kinach powinny być od dawna. Startuje My Cinema City

My Cinema City oferuje prawie wszystko, czego potrzebują dzisiaj kinomaniacy chcący wybrać się do kina. Po rejestracji i zalogowaniu się na konto, wszystkie informacje na temat naszego profilu czy sposobu płatności, tak by przy każdej kolejnej transakcji lub innych działaniach nie zachodziła potrzeba wypełniania formularza jeszcze raz tymi samymi danymi. Co istotne, dokonanie rezerwacji na stronie Cinema City dostępne będzie teraz tylko dla zarejestrowanych w usłudze My Cinema City użytkowników – wcześniej mogli to robić wszyscy klienci, którzy odwiedzili stronę.

Warto podkreślić, że zmianie uległa możliwość rezerwacji miejsc w naszych kinach – teraz jedynie zarejestrowani użytkownicy My Cinema City mogą dokonać bezpłatnej rezerwacji swoich ulubionych miejsc bez kupowania biletu. Nowa usługa to duże ułatwienie dla fanów kina, by mogli w pełni korzystać z naszej oferty i cieszyć się czasem spędzonym na oglądaniu ulubionych filmów z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych – Katarzyna Opertowska, Dyrektor Marketingu w Cinema City Poland.

My Cinema City – rezerwacje, szybkie kupowanie biletów i promocje

W panelu konta pojawiają się dedykowane wszystkim najważniejszym sekcjom zakładki. W widoku głównym widzimy nadchodzące wydarzenia (na które mamy bilety), skrót do historii transakcji, a także szybki podgląd repertuaru kina, które ustawimy jako nasze domyślne. Kolejne zakładki to bilety i mój profil. Pierwsza z nich to lista zakupionych na naszym koncie biletów, druga pozwala na edycję danych na naszego profilu. Dodatkowo można tu zmienić ustawienia odnośnie powiadomień wysyłanych nam przez Cinema City – te dotyczą oferty i promocji.

Dla widzów, którzy korzystali do tej pory z Cinema City Unlimited, sytuacja nie ulega zmianie i należy pamiętać, że utworzenie konta My Cinema City nie skutkuje uzyskaniem bezpłatnego dostępu na jakiekolwiek pokazy. To możliwe jest dopiero po wykupieniu abonamentu Cinema City Unlimited, którego cena w ostatnim uległa zmianie. Kosztuje 33 zł i 38 zł odpowiednio dla wszystkich kin poza Warszawą oraz multipleksów w całej Polsce plus stolicy.