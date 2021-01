Jaka jest (moim zdaniem) najlepsza muzyka do pracy?

Być może część z was zdążyła już zauważyć, ale muzyka odgrywa w moim życiu rolę, którą określiłbym jako „ponadprzeciętną”. Dlatego też staram się nią otaczać, kiedy to tylko możliwe – w podróży, w domu czy w pracy (chociaż ze względu na pandemię te dwa ostatnie miejsca połączyły się w jedno). I o ile wybór muzyki do podróży czy do przygrywania w tle w czasie wolnym nie jest jakimś wielkim problemem, to zauważyłem, że w moim przypadku to, co włączę w trakcie pracy ma duży wpływ na to, jak szybko i jak efektywnie jestem w stanie wykonać swoje obowiązki. Przez ostatni czas zbierałem swoje spostrzeżenia na temat tego, przy której muzyce pracuje mi się najlepiej, by móc podrzucić wam kilka sugestii i być może – nieco pomóc osobom, dla których problemem jest np. skupienie się na tym, co robią.

Żeby nie było zbyt coachingowo – nie będzie tu mowy o tym, że wybór odpowiedniej muzyki sprawi, że twoja wydajność wystrzeli przez sufit oraz że zmienisz swoje nastawienie do życia. Jeżeli masz pracę, której nie chcesz wykonywać, irytujących współpracowników bądź stresującą atmosferę w pracy, to przykro mi – raczej żadna muzyka ci nie pomoże.

Muzyka do pracy – moich 5 zasad

Jak już wspomniałem, poniższa lista jest moim prywatnym wyborem, ale starałem się stworzyć ją w taki sposób by dzięki nieco zwiększonemu poziomowi ogólności ktoś mógł dopasować te podpunkty także do siebie.

Po pierwsze – słuchaj tego, co już znasz

Kiedy zacząłem pracę w Antywebie myślałem, że research i tworzenie tekstów to idealny moment na to, by „przesłuchiwać” nowe i nieznane wydania. Jak wielu fanów muzyki mam na swojej liście oczekujących wiele zespołów czy całych gatunków, których chciałbym posłuchać, a na które, póki co, jeszcze nie znalazłem czasu. Jednak rzeczywistość szybko zweryfikowała moje oczekiwania. W momencie, w którym puszczałem nową płytę, która okazywała się być poniżej moich oczekiwań, bardzo często odrywałem się od pracy, by ją zmienić. Jeżeli natomiast była bardzo dobra, to również odrywało moją uwagę, by przyjrzeć się uważnie danemu numerowi bądź znaleźć więcej informacji o samym zespole. W moim przypadku jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ jeżeli znajdę nowy utwór, który bardzo mi się spodoba, łatwo u mnie o dekoncentrację. Podsumowując, jeżeli słuchacie nowych rzeczy jednocześnie pracując, jest duża szansa, że będziecie się mogli skupić tylko na jednej z tych rzeczy. Dlatego warto trzymać się tego, co już znamy.