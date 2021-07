MSI Katana GF76 oraz Sword 15 i najlepsze japońskie produkcje, w które na nich zagrasz

Powieje dziś trochę Japonią, a to ze względu na dwa gamingowe laptopy MSI, na których miałem niedawno okazję grać. Kraj Kwitnącej Wiśni sugerują to już same nazwy, które od razu kojarzą się z mieczami – Katana GF76 i Sword 15. Nie chodzi jednak tylko o o nie – przy projektowaniu obu komputerów z MSI współpracował Nagano Tsuyoshi, profesjonalny japoński ilustrator, którego możecie znać z projektu okładki do gry Romance of the Three Kingdoms V. Pracował on również przy grafikach do jednej z Godzilli, a swój realistyczny i surrealistyczny styl animacji przekłada też na japońskie grafiki związane z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Jak wyglądają i co potrafią te dwa sprzęty? Zapraszamy na materiał wideo.

Z laptopami MSI Katana i Sword wiąże się też fajna promocja. Przy zakupie komputerów można odebrać voucher na sushi o wartości 250 zł oraz pierwsze 20 osób będzie miało szansę zgarnięcia dekoracyjnego miecza japońskiego.

Materiał powstał we współpracy z MSI.