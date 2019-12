Mój pierwszy iPad – 7 rzeczy, które musisz wiedzieć

3. Zainstaluj swoje ulubione aplikacje

Nie wiesz, jakie usług, których już używasz, są dostępne na iPada? Jeśli chodzi o ekosystemy Google i Microsoft, to nie masz się o co martwić, ponieważ całe zestawy aplikacji tych firm są już w App Store, a co więcej w większości wyglądają i działają dziś po prostu znakomicie. Jednorazowe zalogowanie w jednej z nich spowoduje, że będziesz korzystać od razu z całej reszty, więc Gmail, Dysk Google, Dokumenty, Kalendarz, a także Outlook, OneDrive i Word czy Excel, są gotowe w mgnieniu oka. Jeśli nie posiadasz aktywnej subskrypcji Office 365, to do każdego iPada dołączone są za darmo aplikacje biurowe od Apple z pakietu iWork: Pages, Numbers i Keynote. Z myślą o iPadzie powstało też całe mnóstwo innych aplikacji w tym Dropbox i programy Adobe, jak również mobilne odpowiedniki sprawdzonych programów, jak Pixelmator lub Paper. Bez obaw znajdziesz też aplikacje do sieci społecznościowych, komunikatory, klienty e-mail, a także gry oraz aplikacje serwisów muzycznych oraz z filmami.

4. Poznaj podstawowe gesty

Najnowsze modele iPada Pro nie posiadają przycisku Home, ale gesty które oferują działają na wszystkich iPadach z iOS 12 i nowszym. Powrót do ekranu głównego to gest wykonany od dolnej krawędzi ku górze. Jego krótsza wersja spowoduje jedynie wywołanie paska ze skrótami do aplikacji (docka). Jeśli wykonacie ten gest i przytrzymacie palec na ekranie, Waszym oczom ukaże się widok multitaskingu z podglądem ostatnio uruchamianych aplikacji. Jeśli na starszych modelach wykonacie króciutki gest w górę od dolnej krawędzi i od razu przesuniecie palec w prawo lub w lewo, to zmienicie aktywną na całym ekranie aplikację. W przypadku nowych iPadów Pro wystarczy muśnięcie palcem ekranu w jednym z kierunków – prawo lub lewo – na widocznym zaraz nad krawędzią pasku. Wywołanie centrum sterowania odbywa się poprzez gest ku dołowi w prawym górnym rogu ekranu (tam gdzie znajduje się wskaźnik naładowania baterii). W pozostałych miejscach spowodujesz pokazanie centrum powiadomień. Zapamiętaj też, że przytrzymanie palca na spacji spowoduje aktywację trybu nawigacji kursorem po tekście.

5. Pracuj z wieloma aplikacjami jednocześnie

iPad z iOS 12 oferuje możliwości, o których wielu początkowych użytkowników po prostu nie wie. Dla przykładu – podział ekranu pomiędzy dwie różne strony w Safari, co możliwe jest po przytrzymaniu palca na ikonie podglądu otwartych kart w prawym górnym rogu. W przypadku pozostałych aplikacji niezbędne jest przywołanie paska z ikonami (dock) i przeciągnięcie ikony na jedną ze stron ekranu. Jednym z trybów jest Slide Over – wtedy aplikacja pracuje nad tą aktywną w tle i można ją przywoływać wywołując gest w prawo lub w lewo na pasku aplikacji (gdy widoczna) i krawędzi ekranu (gdy ją schowamy). Jeśli chcesz podzielić ekran, skorzystaj ze Split View – ikonę aplikacji przeciągnij aż do krawędzi ekranu (prawa lub lewa) do chwili ukazania się paska dzielącej ekran pomiędzy dwie aplikacje. Możesz go przesuwać, by dostosować rozmiar każdej z aplikacji. Łącząc obydwie metody możesz używać nawet trzech aplikacji jednocześnie. Kopiowanie tekstu i obrazków pomiędzy aplikacjami odbywa się wtedy za pomocą gestu „przenieś i upuść”.

6. Zaplanuj godziny ciszy

By uniknąć podświetlania ekranu i powiadomień dźwiękowych w nocy, należy zaplanować aktywację trybu „Nie przeszkadzać”, który znajdziesz bezpośrednio w ustawieniach. Tam możesz określić, o jakich godzinach automatycznie będzie włączał się tryb nie przeszkadzać, a jeśli skorzystasz z funkcji „Pora spać”, iPad przyciemni ekran, wyciszy powiadomienia i zatrzyma je tam aż do momentu wyłączenia trybu nie przeszkadzać.

7. Włącz automatycznie dostosowywanie ekranu

iPad oferuje dwie funkcje umożliwiające uczynić pracę z ekranem bardziej komfortową. Pierwszą z nich jest Night Shift, która redukuje ilość światła niebieskiego emitowanego przez ekran, przez co wyświetlacz wydaje się cieplejszy i nie jest tak ostry dla oczu. Co istotne, Night Shift może uruchamiać się samoczynnie według ustalonego harmonogramu – we wskazanych godzinach lub od zachodu do wschodu Słońca. Druga funkcja to True Tone, która analizuje panujące wokół warunki oświetleniowe i dostosowuje barwę ekranu do otoczenia.

Czego nie robić:

Unikaj manualnego wyłączania aplikacji, jeśli nie jest to konieczne, na przykład w sytuacji zawieszenia się programu i braku odpowiedzi na polecenia. System iOS na tyle samodzielnie zarządza zasobami (pamięcią oraz zasilaniem), że wszystkie zbędne procesy w tle są wyłączane, by aktywna na pierwszym planie aplikacja pracowała bez zarzutów. Ponowne włączanie większości programów powoduje większe zużycie energii, ponieważ zamiast przywrócenia ich stanu, wszystkie procesy są uruchamiane od zera. W widoku multitaskingu nie widzicie działających programów, lecz zrzuty ekranu ich ostatniego stanu.