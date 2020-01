Łykają wszystko jak pelikany, a lada dzień będą głosować

Dane pochodzące z Wielkiej Brytanii to właściwie kontynuacja innego badania – w tym samym kraju badacze doszli do wniosku, że młodzi ludzie nie odróżniają treści sponsorowanych w Google od tych, które stanowią „organiczny wynik wyszukiwania”. Co za tym idzie, nastrojami bardzo młodych osób można swobodnie sterować, umieszczając w reklamach konkretne materiały. Wygląda jednak na to, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż nam się wydawało: 98% dzieci w Wielkiej Brytanii nie ma kompetencji ku temu, aby odróżniać „fake news” od prawdy. A to już jest naprawdę niebezpieczna sytuacja. I zakładam, że w innych krajach jest bardzo podobnie.

Czytaj również: Młodzi wyznaczają trendy, starsi ich nie pojmują

Najgorsze jest to, że mamy przecież do czynienia z osobami, które zdają się być „cyfrowymi tubylcami”, młodzi ludzie wręcz rodzą się w otoczeniu mediów cyfrowych i chętnie z nich korzystają. Tyle, że dla nich, wszystko to, co znajduje się w internecie stanowi wyrocznię – coś, czego się absolutnie nie weryfikuje (bo i po co?). Biorąc pod uwagę to, że już teraz wybory można wygrać zręcznie majstrując przy społeczeństwach (Hej, Rosjanie! Wiemy, co zrobiliście w trakcie wyborów prezydenckich w USA…) – nawet namaszczając wygodniejszego dla nas kandydata w konkretnym państwie. Zastanawiam się czasem, czy to, co obecnie dzieje się w kraju nie jest aby inspirowane przez jakiś kraj z zewnątrz. O tym, że rosyjskie trolle działały w Polsce – wiemy. Ale czy można mówić o jednoznacznym ich wpływie na wyniki wyborów – którychkolwiek w ciągu ostatnich 5 lat?