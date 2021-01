Minecraft – jak nucenie youtubera stało się pełnoprawnym metalowym numerem z 20 mln wyświetleń?

Minecraft nie przestaje mnie zaskakiwać. Pomimo, że gra ma już ponad 10 lat, wciąż przyciąga do siebie rzesze fanów, a obecnie przeżywa coś na kształt renesansu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę najpopularniejszych twórców (jak chociażby członków serwera Hermitcraft czy SciCraft) to zobaczymy, że ich poszczególne odcinki potrafią osiągać popularność idącą w miliony wyświetleń. Nie ma się więc co dziwić, że społeczność zebrana dookoła nich potrafi stworzyć naprawdę wyjątkowe rzeczy. Jedną z moich ulubionych jest sytuacja, w której nawet bardzo proste melodie układane przez youtuberów ewoluują w środowisku fanów i są przerabiane na niezliczone sposoby. Jednak historii, z którą spotkałem się niedawno, nawet ja się nie spodziewałem usłyszeć.

Jak z 10 sekund nucenia zrobić całą piosenkę – oto moc społeczności Minecraft

Nie jest niespodziewane, że to, co zostanie zapoczątkowane przez youtubera finalnie staje się utworem. Przykładów, można mnożyć. Jednym ze „źródeł inspiracji” które jest najczęściej wykorzystywane do tego celu są materiały Griana, który bardzo często nuci i śpiewa. W taki właśnie sposób ten krótki fragment (15:37):

Stał się tym:

Bardzo szybko dorobiono do tego wiele animacji. Ilość pracy spędzonej nad niektórymi z nich jest dla mnie wręcz porażająca.

Podobnych „coverów” jest na YouTubie bardzo dużo (specjalistami są w tym ludzie z elybeatmaker). Jednak od strony muzycznej dalej są to bardziej remixy/przeróbki, niż pełnoprawne utwory – wiecie, takie ze zwrotkami, refrenem i tak dalej. Co nie znaczy, że takie nie powstały. Wręcz przeciwnie.

10 lat przeróbek – historia Diggy Diggy Hole

Kiedy moda na Minecraft wybuchła po raz pierwszy, dużo youtuberów z dnia na dzień zdobyło popularność. Dużo z nich też utrzymuje ją po dziś dzień. Jednym z takich kanałów jest YOGSCAST Lewis & Simon, który obecnie ma ponad 7 mln obserwujących. W 2011, podczas jednego z nagrań w 2011 Simon zdecydował się zacząć śpiewać (10:00) .

Widzowie bardzo szybko podłapali motyw, dzięki czemu w 2011 najpierw powstała przeróbka:

A następnie. w 2014, pełnoprawny utwór, który dziś ma prawie 60 mln odsłon:

Ba, numer doczekał się nie tylko własnego teledysku na żywo…

… i polskiej wersji…

…ale też został scoverowany przez metalowy zespół Wind Rose i umieszczony na ich płycie Wintersaga. Teledysk do niego w tym momencie ma na YouTube ponad 20 mln odsłon i jest chyba najpopularniejszym utworem grupy.

Jeżeli jesteście ciekawi to jakiś czas później grupa Wind Rose zdecydowała się zwrócić uwagę na pewną niesprawiedliwość. Chodzi o sytuację, w której ze względu na pandemię koncerty są odwoływane, ale kluby pozostają dalej otwarte. Stworzyli więc wersję „klubową” swojego coveru. Słuchacie i oglądacie na własną odpowiedzialność.

Podsumowując – 10 sekundowe nucenie uruchomiło w społeczności gry niebywałe pokłady kreatywności. Melodia została zremiksowana i zaczęła żyć „własnym życiem”, zmieniając się w utwór, który następnie scoverowała metalowa kapela. Jestem przekonany, że wiele osób słuchających tych wersji tak jak ja nigdy nie słyszało o grupie Yogscast.

Jestem przekonany, że to nie koniec popularności Diggy Diggy Hole i że niedługo numer znowu wypłynie w jakiejś ciekawej aranżacji. A w międzyczasie powstaną nowe z równie ciekawą historią. Jak już wspomniałem na początku – Minecraft nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać.

A jakie wy znacie utwory, które swój początek miały właśnie w taki sposób jak Diggy Diggy Hole?