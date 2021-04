Microsoft Store otworzy się na nowe aplikacje

Obecnie w Microsoft Store dostępne głównie aplikacje Microsoftu, a i to nie wszystkie, bo np. brakuje tam chociażby Office’a, Teams czy przeglądarki Edge. Nic w tym dziwnego, aby aplikacja była udostępniona przez sklep musi być w formacie MSIX i korzystać z mechanizmu aktualizacji obsługiwanego przez Microsoft. Tak samo jest z ewentualnymi zakupami w aplikacji, które muszą być realizowane przez mechanizmy samego sklepu. Wygląda jednak na to, że to się wkrótce zmieni, a Microsoft Store otworzy się szerzej na inne aplikacje.

Według doniesień portalu Windows Central, wraz ze zmianami wizualnymi jakie zaoferuje nam aktualizacja Sun Valley planowana na drugą połowę obecnego roku, spore zmiany przejdzie też sam sklep. Nie chodzi tu jednak tylko o sam wygląd, ale również o warstwę funkcjonalną. Skoro temat systemu mobilnego upadł, to firma dopuści wreszcie do sklepu aplikacje w kontenerach .exe oraz .msi, co pozwoli praktycznie wszystkim deweloperom dodać swoje produkty do sklepu bez większych problemów. Tym samym sam sklep powinien stać się znacznie bogatszy jako nowa, ciekawa droga dystrybucji aplikacji.