Messenger będzie bezpieczniejszy: pozwoli zablokować dostęp do komunikatora

Wielokrotnie już przekonaliśmy się jak ważne jest bezpieczeństwo naszych smartfonów. O ile w przypadku „zwykłych” telefonów komórkowych zabezpieczenia dostępu do urządzenia miało sens… ale niewielki, o tyle w obecnych czasach mowa o zagrożeniach zupełnie innego kalibru. I choć komunikatory tekstowe w zestawieniu z chociażby menadżerami haseł czy aplikacjami banków są… no dość nisko na liście priorytetów, to cieszę się, że ich twórcy coraz częściej zaczynają zwracać uwagę również na ich bezpieczeństwo. I już niebawem Facebook pozwoli zabezpieczyć dostęp do Messengera: a żeby było łatwiej, szybciej i przyjemniej — będziemy mogli odblokować do nich dostęp za pośrednictwem wbudowanych zabezpieczeń biometrycznych: odcisków palca i skanów twarzy.

Blokada Messengera już wkrótce. Komunikator podąży śladami WhatsAppa

Facebook Messenger wkrótce ma doczekać się wyczekiwanej opcji zablokowania dostępu do komunikatora. Użytkownicy, analogicznie jak ma to miejsce w WhatsApp, będą mogli wybrać jedną z kilku opcji blokowania dostępu do komunikatora. Kod, albo identyfikacja za pośrednictwem Face ID / Touch ID może być dostępna za każdym razem przy powrocie do Messengera, albo po wskazanym czasie: minucie, kwadransie lub godzinie. Jak to wygląda w praktyce możemy podejrzeć dzięki zrzutom udostępnionym przez 9 to 5 Mac:

Na tę chwilę z opcji blokowania dostępu do Messengera może skorzystać niewielka grupa użytkowników wybrana przez Facebooka. Klasyka — ale prawdopodobnie kwestią czasu jest udostępnienie jej szerszej publiczności, kiedy wszystko zostanie dopracowane i gigant będzie pewny, że wdziała jak należy.

Na tę chwilę wiemy także. że na implementację analogicznej funkcji na Androidzie trzeba będzie zaczekać odrobinę dłużej. Ale użytkownicy Androida są o tyle uprzywilejowani, że zawsze mogą zablokować dostęp do Messengera systemowo, albo przynajmniej z pomocą dodatkowych aplikacji których na ich platformie nie brakuje.