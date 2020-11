Nie wszystkie gry ładują się szybciej na PlayStation 5 niż Xbox Series X. I co z tego?

Benchmarkiem nowej generacji konsol wydają się być przede wszystkim czasy ładowania gier. To temat któremu poświęcono tak wiele czasu przed premierą nowych sprzętów, że wszyscy spodziewają się cudów. I faktycznie: są gry, w których ekrany ładowania właściwie nie istnieją. Paweł dość mocno akcentował to przy okazji swojej recenzji Marvel’s Spider-Man Miles Morales na PlayStation 5. Na Xboksie są gry w których wszystko idzie gładko, ale są też takie, przy których pierwszy loading mnie zaskoczył swoją… długością (patrz: Gears 5). Oczywiście jest spora szansa na to, że wyniki te zostaną poprawione wraz z kolejnymi aktualizacjami, dlatego czepianie się na jest raczej nie na miejscu — zwłaszcza, że to i tak lata świetlne przed tym, co było na PlayStation 4 i Xbox One. Niemniej po pierwszych recenzjach i porównaniach PS5 wydawało się nie do prześcignięcia, ale Greg Miller zdecydował się wzniecić pożar. I nagrał porównanie Marvel’s Avengers w wersji dla PlayStation 5, Xbox Series X oraz PlayStation 4 Pro. To że ostatnia z konsol była na szarym końcu nikogo raczej nie dziwi (3:34:25), ale dominacja Xbox Series X dla wielu okazała się zaskoczeniem. Gra załadowała się tam w 1:46:42, kiedy na PlayStation 5 przyszło mu poczekać 2:28:48. Zobaczcie sami:

It's the video the WORLD has been waiting for… Marvel's Avengers load times…#PS5 vs. #XboxSeriesX vs. PS4 Pro. pic.twitter.com/ZB1XioSaJc — Greg Miller (@GameOverGreggy) November 6, 2020

Problem polega jednak na tym, że takie porównania są… no dość fikcyjne. Owszem, wszyscy wiemy, że PlayStation 5 ma niezwykle szybki dysk SSD. Wiemy też, że PlayStation 4 Pro jest pod tym względem daleko w tyle. Nie jest tajemnicą, że nowe konsole pozwalają gry uruchomić szybciej niż miało to miejsce na przemijającej generacji, ale teraz takich porównań pewnie będzie więcej — a są one kompletnie bez znaczenia. Przynajmniej w takiej formie, gdzie mowa o grach niezoptymalizowanych do nowych sprzętów. Takie porównania poprosimy dla nowych gier, najlepiej tworzonych od początku do końca z myślą o dziewiątej generacji konsol.