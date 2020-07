Lepsza nawigacja z nową opcją w Mapach Google? Poproszę jak najszybciej!

Mapy Google są jedną z tych usług giganta, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. Wygodne, wszechwiedzące, pomocne nawet w najbardziej patowych sytuacjach… przynajmniej w tej części świata. Bo z ich efektywnością bywa różnie — wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy i czego wymagamy. Lokalnie idzie im jednak świetnie — a ze względu na to, że są darmowe, dla wielu służą nie tylko pomocą w formie mapy, ale także nawigacji podczas podróży. Jest wiele elementów w tym module, przy których konkurencja zostawia Mapy Google daleko w tyle — ale regularne aktualizacje dokładają kolejne cegiełki. Stopniowo, regionalnie, ale z rozmachem. A najnowsza funkcja nad którą pracuje Google robi wrażenie. Jak informuje serwis Droid Life, wkrótce w Mapach Google mielibyśmy doczekać się informacji o światłach ruchu drogowego.

Światła ruchu drogowego zmierzają do Map Google

Pierwsze ślady na temat nadchodzących nowości zauważył jeden z czytelników Droid Life, u którego na mapie pojawiły się ikony sygnalizatorów świetlnych. Podczas korzystania z trybu nawigacji — są one nieco większe, ale na tę chwilę to… tyle. Biorąc jednak pod uwagę analogiczne podejście do kwestii interfejsu jak to, które znamy z Map Apple gdzie takie opcje są już dostępne — daje to nadzieję, że niebawem także Mapy Google doczekają się wsparcia dla informacji na temat potencjalnego przestoju i pozwolą wybrać (przynajmniej pozornie) szybszą trasę. Wspomniane sygnalizacje dostępne są w buildzie 10.44.3 — ale prawdopodobnie wszystko zależy od lokalizacji oraz… zmian po stronie serwera.