Mamy 2021, a PlayStation 1 doczekało się właśnie nowej gry. Niesamowita historia Magicznego Zamku

Jeżeli śledzicie temat retro konsol, to widok zapowiedzi gier tworzonych na martwe konsole was pewnie jakoś specjalnie nie dziwi. Ale nie dla każdego to takie oczywiste, w końcu mowa o sprzętach które od kilkunastu (a nawet kilkudziesięciu) lat nie dostały oficjalnie żadnej nowej gry. Jeżeli zagłębialiście się kiedyś w świat pierwszego PlayStation, to pewnie obiło wam się o uszy co nieco na temat Net Yaroze. Specjalnej edycji konsoli stworzonej z myślą o… niezależnych twórcach — taki ukłon w stronę sceny indie w 1996 roku. Lista gier stworzonych na Net Yaroze jest dość imponująca, składa się na nią kilkadziesiąt mniej lub bardziej rozbudowanych produkcji. Z których najświeższa z nich, Magic Castle, oficjalnie ujrzała światło dzienne w ostatnich dniach grudnia minionego roku Tak, wzrok was nie myli, 23.12.2020 kultowy PSX doczekał się zupełnie nowej gry!

Magic Castle – historia nowej gry stworzonej na Net Yaroze

Za Magic Castle odpowiedzialnych jest dwóch weteranów branży — i choć nie jest to tytuł tworzony „tu i teraz”, a jeszcze w latach 90. — dopiero teraz udało mu się ujrzeć światło dzienne. Jego twórców nie było stać na inne narzędzia do tworzenia własnej produkcji: Net Yaroze było na tyle przystępne cenowo, że dostępne nawet dla twórców bez wielkiego zaplecza finansowego inwestorów. I udało im się stworzyć demonstracyjną wersję, którą zaprezentowali rozmaitym wydawcom. Warunki które ci im stawiali okazały się nie do przeskoczenia — i wszystkie marzenia związane z dokończeniem gry i stworzeniem popularnego dungeon crawlera legły w gruzach. Twórcy musieli wrócić na etat i tworzyć dla innych. Byli zdolni, więc ze znalezieniem pracy nie mieli problemu. I pewnie byłaby to historia zapomniana jak wiele jej podobnych, gdyby nie społeczność skupiona wokół serwisu http://netyaroze-europe.com. Po poznaniu historii zaczęła ona drążyć temat, udało się zdobyć od twórców wersję beta. No i znaleźli się śmiałkowie gotowi dokończyć i dopracować grę, dzięki czemu 22 lata po tym jak projekt wystartował — doczekał się happy endu.

Najnowsza grac na pierwsze PlayStation dostępna jest za darmo w formie ISO — możecie ją całkowicie za darmo pobrać i uruchomić m.in. na emulatorze, przekonując się na własnej skórze czy warto było tyle lat czekać. Opinie które dotychczas napotkałem są bardzo pozytywne — chociaż wiadomo, że przeskok ze Spider-Mana na PS5 do niezależnej „chałupniczej” gry tworzonej na konsolę sprzed kilkudziesięciu lat może być dla wielu nie do zaakceptowania. Dlatego jeżeli zechcecie zanurzyć się w Magicznym Zamku — przygotujcie sobie filtr i spore pokłady cierpliwości. Ale znając każdy mój powrót do światów retro wiem, że z każdą godziną jest tylko lepiej ;-)!

