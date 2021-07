Każdy iPad, iPhone i Macbook z Face ID — tak według Marka Gurmana wygląda przyszłość sprzętów Apple

Obecnie Face ID, czyli technologia zaawansowanych kamer odpowiedzialna za odblokowywanie urządzenia, dostępna jest wyłącznie w iPhone’ach oraz iPadach z serii Pro. Według Gurmana najbliższe lata miałyby otworzyć tej technologii furtkę do kolejnych urządzeń. Na tę chwilę jednak tańsze smartfony (jak iPhone SE) i tablety (m.in. iPady, iPady Air) oraz komputery korzystają z Touch ID — czyli czytników linii papilarnych. Przede wszystkim ze względów na cięcie kosztów, a także — w przypadku komputerów — zbyt cienkie ekrany, przy których nie ma szans zaimplementować zaawansowanych kamer. Niestety, nie są to zmiany, które miałyby dotrzeć do nas w tym roku, a najwcześniej w 2022. Moim zdaniem – lepiej późno, niż wcale.

Odblokowywanie komputera dzięki Face ID? Poproszę jak najszybciej!

Face ID to jeden z dwóch (obok ekranu 120 Hz) powodów, dla których jedynym tabletem który mnie interesuje z oferty firmy jest iPad Pro. Nie wyobrażam sobie już powrotu do czytnika linii papilarnych w smartfonie, a z tego z komputerze nigdy nie korzystam. Przede wszystkim dlatego, że przez problemy skórne – u mnie częściej nie działa, niż działa. Obecnie najfajniejszym sposobem na odblokowywanie komputera jest Apple Watch, gdy ten jest odblokowany — mam dostęp do komputera bez konieczności podawania hasła. Mimo wszystko opcja z zaawansowanym systemem kamer wydaje się być jeszcze wygodniejsza, no i nie wymaga dodatkowych urządzeń, na linii połączenia z którymi także czasem bywają przygody.

