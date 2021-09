Lycamobile wprowadza abonament w… ofercie na kartę

Klienci wybierający oferty na kartę lubią często zmieniać operatorów z uwagi na specyfikę tych ofert. Lycamobile postanowił więc nieco przywiązać ich do siebie i wprowadził nową ofertę długoterminową.

Oczywiście to nie jest typowy abonament, nie podpisujemy żadnej umowy, cały czas jest to oferta na kartę, tyle że opłacamy ją z góry na dłuższy okres niż miesiąc. Czy to się opłaca? Sprawdźmy.

Pakiet Do Wszystkich S w Lycamobile

Pakiet Do Wszystkich S kosztuje miesięcznie 20 zł i zawiera nielimitowane połączenia i wiadomości SMS do wszystkich sieci w Polsce oraz 35 GB transferu danych (2,5 GB w roamingu UE). Do tego kumulacja niewykorzystanych gigabajtów.

Wykupując ten pakiet w ramach długoterminowego planu możemy tu jednak sporo zaoszczędzić.

Do wszystkich S Miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Opłata 20,00 zł 45,90 zł 86,70 zł 163,20 zł Opłata na miesiąc 15,30 zł 14,45 zł 13,60 zł Oszczędność miesięcznie 4,70 zł 5,55 zł 6,40 zł Oszczędność razem 14,10 zł 33,30 zł 76,80 zł

Najwięcej zaoszczędzimy wykupując roczny pakiet - 76,80 zł, co w przeliczeniu miesięcznym pozwoli nam w praktyce korzystać z tej oferty przez 4 miesiące w roku za darmo.

Pakiet Do Wszystkich M w Lycamobile

Drugi pakiet Do Wszystkich M kosztuje normalnie 25 zł miesięcznie, podobnie mamy tu nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz już 50 GB transferu danych.

Do wszystkich M Miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Opłata 25,00 zł 57,38 zł 108,38 zł 204,00 zł Opłata na miesiąc 19,13 zł 18,06 zł 17,00 zł Oszczędność miesięcznie 5,87 zł 6,94 zł 8,00 zł Oszczędność razem 17,62 zł 41,62 zł 96,00 zł

W tym przypadku, roczny pakiet pozwoli nam na oszczędność na poziomie 96 zł, czyli podobnie niemal cztery miesiące za darmo.

Pakiet Do Wszystkich L w Lycamobile

Ostatni pakiet Do Wszystkich L kosztuje 39 zł, który wydaje się najmniej opłacalny, bo płacimy za niego 14 zł drożej, a otrzymujemy tylko 10 GB więcej niż w pakiecie Do Wszystkich M.

Do wszystkich L Miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Opłata 39,00 zł 89,51 zł 169,07 zł 318,24 zł Opłata na miesiąc 29,84 zł 28,18 zł 26,52 zł Oszczędność miesięcznie 9,16 zł 10,82 zł 12,48 zł Oszczędność razem 27,49 zł 64,93 zł 149,76 zł

Porównanie Lycamobile vs Orange

Lycamobile nie jest pierwszy operatorem, który wpadł na pomysł pakietów długoterminowych. Z takiego pakietu możemy też skorzystać od dłuższego czasu w Orange.

Lycamobile vs Orange Lycamobile Orange Nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak Nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak Nielimitowane wiadomości SMS tak tak Nielimitowane wiadomości MMS brak tak Transfer danych 60 GB 2 TB Transfer danych na miesiąc 60 GB 166 GB Opłata roczna 318,24 zł 360,00 zł Średnio miesięcznie 26,52 zł 30,00 zł

Wprawdzie miesięcznie w Lycamobile zapłacimy nieznacznie mniej, ale w Orange mamy znacznie większy transfer danych. W przeliczeniu na miesiąc skorzystamy tu aż ze 166 GB, czyli 100 GB więcej. To oczywiście promocja w Orange, która skończy się z końcem września. Od października będzie to znowu 1 TB, a więc mniej więcej 80 GB w miesiącu.

Porównanie Lycamobile PL vs UK

Jako ciekawostkę sprawdziłem również, ile w pakietach długoterminowych muszą zapłacić w Lycamobile klienci w Wielkiej Brytanii.

Lycamobile PL vs UK Do Wszystkich L UK Plan Mega Plus Opłata roczna 318,24 zł 1 010,66 zł Opłata na miesiąc 26,52 zł 84,22 zł

Porównałem dwa najdroższe pakiety w Polsce i Wielkiej Brytanii, różnią się tylko transferem danych - 60 GB vs 100 GB, to o 40 GB więcej niż w Polsce, ale i ponad trzykrotnie drożej miesięcznie.