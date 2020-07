LPG – paliwo dla biednych

Ja powiem, że to nieprawda. Płacę więcej za przegląd samochodu, zdarza się, że w niektórych towarzystwach zapłacę więcej również za OC. Poza tym, przy dobrze wystrojonej, dobrej jakości instalacji LPG nie ma większych różnic w mocy auta. U mnie mogę śmiało powiedzieć, że przy absolutnie sprawnym systemie LPG nie ma opcji, żebyście zgadli, czy auto jedzie na gazie czy też na benzynie. Awarie? Auto jeździ na gazie od wskazania licznika ok. 250 000 km. Ile jest teraz? 420 000 km. Zepsuć się nie chce.

Ale to rzecz jasna tylko dowód anegdotyczny, są silniki, które mogą się zepsuć po założeniu instalacji LPG. Duży problem jest z jednostkami, które mają wtrysk bezpośredni. Dobrzy „gaziarze” są w stanie w środku nocy, po obudzeniu wyrecytować pełną listę silników, które nie bardzo lubią się z autogazem. Cały czas na rynku są dostępne takie, które świetnie dogadują się z instalacją LPG. W trakcie konserwacji mojej instalacji, właściciel firmy zakładającej systemy LPG pokazywał mi Volvo S60R z gazem właśnie. Samodzielnie wystroił auto tak, że z 300 KM zrobiło się prawie 400, a 2,5 litrowy, turbodoładowany silnik i tak pięknie to znosił (chociaż trzeba było go już zakuć). Piękny to był samochód, ale drogi.

Pamiętacie Mariusza Pudzianowskiego, który do Hummera założył LPG? Największy problem z tym miał nie Pudzian, nie ludzie, którzy oglądali go przy dystrybutorze, a… serwisy plotkarskie. No, bo jak to – koleś ma w garażu Mercedesa klasy S, Lamborghini i Hummera właśnie. A ten Hummer jeździ na plebejskim gazie. Wiecie, gdyby moje auto wsuwało 30 litrów benzyny na 100 km, płakałbym rzewnymi łzami. Gdyby paliło tyle samo gazu, pewnie bym to przeżył. Facet potrafi liczyć – skoro nie ma większych różnic, to po co ma przepłacać?

W ogóle, co to za odmiana snobizmu, gdy gloryfikuje się produkt tylko dlatego, że jest droższy? Nic nie mam do benzyny, to świetne paliwo, bardzo uniwersalne i dużo wygodniejsze niż LPG (nosiłeś kiedyś LPG w kanistrze?). Ale jest droższa. Jak wspomniałem – odpowiednio strojąc instalację nie ma mowy o zauważalnych różnicach. Ceny paliw na pobliskiej stacji w Rzeszowie: LPG: 1,94; Pb95: 4,09. Jest różnica, prawda? (stan na 22.06.2020)

Dlaczego niektórzy tak nie lubią LPG?

Nie wiem, może mają jakieś dziwne uprzedzenia? Myśląc o LPG, widzą Golfiarzy w „trójkach”, którzy ładują gazolinę do swoich stuningowanych wizualnie (bez gustu) 1,8? Przed oczyma mają przeładowane do granic możliwości Łady lub polskie fiaty, które jadą na kolejny pchli targ? Tutaj operuję odrobinę po omacku, bo uprzedzeń motoryzacyjnych nie rozumiem.