Nowa generacja gier rzadko kiedy przynosi pokaz mocy nowego sprzętu. Ze względu na długie lata pracy — wiele startowych tytułów pozostaje w rozkroku między generacjami i spokojnie mogą się nimi cieszyć zarówno użytkownicy nowego sprzętu (najczęściej w lepszej jakości), jak i ci którzy korzystają z konsoli poprzedniej generacji. Tym razem sprawa jest o tyle przyjemna, że zarówno PlayStation 5 jak i Xbox Series X/S zaoferują graczom dostęp do gier z poprzedniej/poprzednich sprzętów — i to w lepszej formie, więc trudno będzie narzekać na to, że nie ma w co grać. Mimo wszystko lwia część rzeczy z poniższej listy jest już dostępna na PS4, Xbox One oraz PC. Ale tutaj mowa o łatkach które przystosują je do nowych sprzętów, oferując takie bonusy jak Ray Tracing, 120 klatek na sekundę czy płynnych 60 FPS przy rozdzielczości 4K.

Lista gier startowych PlayStation 5:

Assassin’s Creed Valhalla

Astro’s Playroom

Bugsnax

Borderlands 3

Cuisine Royale

Demon’s Souls

Devil May Cry 5: Special Edition

DiRT 5

Fortnite

Godfall

Maneater

Marvel’s Spider-Man Remastered

NBA 2K21

No Man’s Sky

Observer: System Redux

Overcooked: All You Can Eat

Planet Coaster

Sackboy: A Big Adventure

The Pathless

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion

WRC 9 FIA World Rally Champioship

Lista gier startowych Xbox Series X/S: