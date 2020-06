ThinkSmart Hub 500 to kompaktowe urządzenie typu all-in-one, którego celem jest optymalizacja i zwiększenie produktywności wideokonferencji. Urządzenie wyposażone jest w dotykowy, obracany o 360 stopni dotykowy ekran, o przekątnej 11,6” z rozdzielczością wyświetlania 1920×1080 pikseli. Matryca jest matowa i odporna na zabrudzenia powstałe od odcisków palców. Oznacza to, że w przypadku nawet większych spotkań każdy uczestnik będzie miał komfortowy dostęp do panelu zarządzania wideokonferencją. Ten z kolei stworzony został tak, by jak najbardziej ułatwić przebieg spotkań. Lenovo ThinkSmart Hub 500 może obsługiwać 3 różne biznesowe rozwiązania wideokonferencyjne – Microsoft Teams, Skype for Business i Zoom Rooms. W zależności od tego, jaką wersję wybierzemy, mogą one być preinstalowane na urządzeniu (np. ThinkSmart Hub 500 Teams lub ThinkSmart Hub 500 Zoom), bądź też firma będzie musiała zainstalować je na własną rękę. Każdy z nich zaprojektowany został w ten sposób, by umożliwić łatwe umawianie i tworzenie wielostronnych wideokonferencji, a także udostępnianie plików wybranym rozmówcom. Dzięki wbudowanej pamięci SSD i specjalnemu oprogramowaniu możliwe jest rejestrowanie audio i wideo, aby nie umknął nam żaden szczegół.

Niezależnie od tego, jakie oprogramowanie wideokonferencyjne wybierzemy, ThinkSmart Hub 500 pozwoli nam bezproblemowo przeprowadzić dowolną wideokonferencję. Przede wszystkim dlatego, że możemy go dostosować do pomieszczenia o dowolnej wielkości. Urządzenie posiada imponujący jak na swój kompaktowy rozmiar zestaw portów – wejście HDMI z kartą do rejestracji obrazu, 2 x wyjście HDMI, RJ45 oraz cztery USB 3.0. Pozwoli to na podpięcie pod komputer zewnętrznych monitorów czy certyfikowanej kamery. Możemy także podłączyć zewnętrzny mikrofon, jednak raczej nie będzie takiej potrzeby, ponieważ urządzenie ThinkSmart Hub 500 wyposażone jest w dwa wewnętrzne mikrofony, dzięki którym będzie nas słychać z każdego miejsca w sali konferencyjnej. My z kolei będziemy słyszeć naszych rozmówców dzięki dwóm głośnikom 4 W z technologią Dolby Audio Premium.