Laptop HIRO 580 to solidna aluminiowo-magnezowa obudowa i duży zapas mocy

Firmy nawiązały współpracę jeszcze w 2020 roku i na jej bazie NTT Game dostarczało komputery na turnieje oraz oferowało specjalne konfiguracje komputerów do sklepów, oznaczając je odznaką ESL.

Obudowę laptopa HIRO 580 wykonano między innymi z trwałego stopu aluminium i magnezu. Już przy pierwszym kontakcie komputer sprawia wrażenie solidnego i raczej wątpię by dało się go uszkodzić podczas normalnego użytkowania – a pewnie przetrwa również bardziej ekstremalne sytuacja. Schludna konstrukcja nie atakuje użytkownika fikuśnymi kształtami czy niepotrzebnymi zdobieniami, przez co komputer cały czas ma gamingowy charakter, można go jednak równie dobrze wyciągnąć na biznesowym spotkaniu bez uczucia zażenowania. Komputer nie waży też tony, a dwa kilogramy to na tyle mało, że można śmiało wrzucić sprzęt do plecaka czy torby i grać na nim poza domem. To moim zdaniem ważny aspekt gamingowego laptopa, bo niektóre konstrukcje wydają się być przeznaczone na biurko gracza i na dobrą sprawę ich mobilność ogranicza się do przesuwania sprzętu o kilka centymetrów, bo na wyjazdy są po prostu za ciężkie. Ja często montuję filmy na wyjazdach i potrzebuję wydajnej maszyny do pracy poza redakcją czy domem, ten komputer jest na tyle kompaktowy, że bardzo dobrze sprawdziłby się w takim scenariuszu.