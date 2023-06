Co trzeba wiedzieć o ładowaniu bezprzewodowym? Gdzie je włączyć?

Jednym z największych atutów ładowania bezprzewodowego jest fakt, że nie trzeba go włączać w telefonach. Nie ma potrzeby szukania specjalnej opcji w ustawieniach ani klikania w żadne przyciski. Wystarczy tylko mieć odpowiednią podstawkę lub podkładkę do ładowania, która obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Najczęściej używanym i powszechnym standardem ładowania bezprzewodowego jest standard Qi - to właśnie on jest najbardziej rozpowszechniony w całej branży smartfonowej.

Standard Qi - co warto o nim wiedzieć?

Standard Qi, który jest najbardziej popularnym standardem ładowania bezprzewodowego, został opracowany przez Wireless Power Consortium (WPC). Jest to organizacja skupiająca wiele znanych firm, które postanowiły wspólnie stworzyć uniwersalny standard ładowania bezprzewodowego. Dzięki temu standardowi urządzenia różnych producentów są ze sobą kompatybilne, co oznacza, że możemy ładować smartfony różnych marek na tych samych podstawkach.

Czy ładowanie bezprzewodowe jest bezpieczne dla akumulatora w telefonie?

Istnieją pewne wątpliwości co do wpływu ładowania bezprzewodowego na trwałość akumulatora smartfona. Jednakże, w większości przypadków, ładowanie bezprzewodowe jest bezpieczne dla akumulatora i nie powinno wpływać negatywnie na jego żywotność. Warto zauważyć, że ładowanie bezprzewodowe korzysta z podobnej technologii do ładowania przewodowego, różnica polega jedynie na sposobie przekazywania energii. Oba sposoby ładowania wykorzystują kontrolery ładowania w smartfonach, które regulują prąd ładowania i chronią akumulator przed przeciążeniem. Dlatego też, pod względem bezpieczeństwa dla akumulatora, nie ma większych różnic między ładowaniem przewodowym a bezprzewodowym.

Niemniej jednak, istnieje kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę, aby jak najlepiej zadbać o trwałość akumulatora podczas ładowania bezprzewodowego. Przede wszystkim, należy używać sprawdzonych i certyfikowanych ładowarek bezprzewodowych, które spełniają normy bezpieczeństwa. Niskiej jakości lub niekompatybilne ładowarki mogą powodować nieprawidłowe przepływy prądu, co może negatywnie wpłynąć na akumulator.

Dodatkowo, należy unikać nadmiernego nagrzewania się telefonu podczas ładowania bezprzewodowego. Jeśli smartfon jest narażony na nadmierną temperaturę, może to wpłynąć na akumulator i skrócić jego trwałość. Dlatego ważne jest, aby umieścić telefon na stabilnej i wentylowanej powierzchni podczas ładowania bezprzewodowego, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie. Jeśli używasz ładowarki bezprzewodowej zgodnej z normami bezpieczeństwa i dbasz o odpowiednie chłodzenie telefonu, ładowanie bezprzewodowe nie powinno znacząco wpływać na trwałość akumulatora. Niemniej jednak, akumulatory podlegają naturalnemu zużyciu i ich pojemność może się zmniejszać wraz z upływem czasu i cyklami ładowania.

Jak działa ładowanie bezprzewodowe?

Jak działa ładowanie bezprzewodowe? Proces ten opiera się na indukcji elektromagnetycznej. W podstawce lub podkładce znajduje się cewka, która generuje pole elektromagnetyczne. Natomiast w smartfonie znajduje się druga cewka, która jest odpowiedzialna za odbieranie tego pola i przekazywanie energii do akumulatora. Kiedy położysz swój smartfon na ładowarce bezprzewodowej, cewka w telefonie rozpoznaje pole elektromagnetyczne generowane przez ładowarkę. Następnie następuje przekazanie energii do akumulatora poprzez przepływ prądu. To samo pole elektromagnetyczne jest odpowiedzialne za przesyłanie energii i ładowanie baterii. Ważne jest, aby podstawa lub podkładka do ładowania była prawidłowo umieszczona i dobrze połączona z zasilaniem. W większości przypadków wystarczy po prostu położyć telefon na ładowarce, a proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

Ładowanie bezprzewodowe to po prostu wygoda

Ładowanie bezprzewodowe to wygodne i łatwe w użyciu rozwiązanie, które eliminuje potrzebę używania kabli i włączania dodatkowych opcji w ustawieniach. Dzięki standardowi Qi, możemy ładować nasze smartfony na jednej podstawce bez względu na markę urządzenia. Proces ładowania bezprzewodowego opiera się na indukcji elektromagnetycznej, gdzie podstawa generuje pole elektromagnetyczne, a smartfon odbiera to pole i przekazuje energię do akumulatora. Ja ładuję swoje telefony w ten sposób od lat i nie wyobrażam sobie, by nie mieć tej opcji w swoim nowym smartfonie - wszystko dzięki wygodzie, jaka wypływa z ładowania bezprzewodowego.