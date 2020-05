Kurski chwali się „pojedynkiem” i zasięgami filmu o pedofilii! To o to chodziło?

Bez żadnego zażenowania namalował sobie swoje wykresy i pokazał, że pedofilia w TVP oglądała się po prostu lepiej. Nazwał to pojedynkiem na filmy o pedofilii. Nie zająknął się przy tym, że ich “konkurent” w tym “pojedynku” ma ponad 6 milionów odsłon na YT. Zresztą nie wchodźmy w szczegóły porównań za głęboko, bo to jest obrzydliwe. Tak, obrzydliwe jest chwalenie się zasięgiem przy rzeczy tak dramatycznej i drastycznej jak pedofilia. Jako ojciec uważam, że jest to jedno z najgorszych przestępstw, jakich może dopuścić się człowiek i na samą myśl o wykorzystywanych dzieciach zaciskają mi się pięści.

W ogóle jakiekolwiek porównania obu filmu są niedorzeczne. Z jednej strony bowiem mamy film dokumentalny renomowanego dziennikarza, gdzie mówimy o faktach potwierdzonych dowodami i rozmowami z poszkodowanym, a czasem nawet z pedofliami. Z drugiej strony mamy film skandalisty Latkowskiego, który robiąc materiał o pedofilii (temat nie jest nowy, bo sprawa jest od lat w sądzie, a dziennikarz GW napisał nawet o niej książkę), do promocji posłużył się pomówieniami znanych osób i za co za chwilę zostanie pozwany do sądu.

W ogóle logika oskarżanie kogoś o udział w pedofilii na bazie tego, że odwiedzał dane miejsce jest tak płytka, jak i warsztat samego Latkowskiego. Borys Szyc pomawiany przez Latkowskiego pokazał zapis rozmowy z panem “dziennikarzem”. Wygląda to jak bełkot człowieka, który po pijaku zbiera materiały do filmu.

Wracając jednak na chwilę do Kurskiego. Zastanawiam się czy przed wypuszczeniem tego tweeta nie drgnęła mu ręka? Nie poczuł, że coś jednak może być nie tak z porónwnywaniem się na filmy o pedofilii? Czy może jest takim cynikiem, że jak będzie trzeba to zrobi jeszcze o tym serial aby sobie podbić oglądalność?

Przez chwilę, drobną chwile myślałem, że jednak Kurskeigo coś ruszyło, bo tweet został usunięty. Jakże ja jestem naiwny – pojawił się ponownie, ale tym razem bez słowa “pojedynek”. Tyle nasz Jacek zrozumiał z oburzenia jakie wywołał.

Sprawa pedofili w Polsce, a szczególnie w kościołach jest bardzo poważnym tematem. Dlatego bardzo żałuję, że za temat Zatoki zabrało się akurat TVP i Latkowski. A promocję filmu poprzez głośny hałas – “pedofilia wśród celebrytów” uważam za skandaliczną. Nie bronię celebrytów, są mi kompletnie obojętni, ale kiedy ktoś rzuca takie oskarżenia powinien mieć albo twarde dowody, albo zapłacić miliony złotych kary. Nie ma bowiem gorszego pomówienia niż zbrodnia pedofilii.

Jaki jest efekt filmu Latkowskiego? Na razie wszyscy pytają się go o dowody, Wojewódzki i Szyc już szykują pozwy. Latkowski bryluje w mediach. Gdzie jest poważna rozmowa o pedofilii, o ofiarach o ich rodzinach? To wszystko znika w blasku pojedynku Latkowski kontra celebryci. Kurski na pewno jest zadowolony, bo o TVP i jej produkcji znowu jest głośno, a słupki rosną. Mają czego chcieli, nic się nie stało.