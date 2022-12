Ten serial miał zakończyć się po 1. sezonie. Jak powstał finał Kruka?

Na dalszy ciąg "Kruka" musieliśmy zaczekać, ale twórcy postanowili nakręcić dwa nowe sezony, rozkładając fabułę na dwie serie. To oznaczało, że będą one połączone i będą naturalnie się uzupełniać, a ostatni odcinek 3. sezonu będzie definitywnym końcem. Ale czy na pewno? Pytamy o to twórców i wśród odpowiedzi pojawia się ciekawy pomysł na poboczny projekt. Dyskutujemy też, czy dziś seriale są kręcone z myślą o mniejszych ekranach oraz o tym, jak wygląda powrót do takiej roli.

W najnowszym odcinku podcastu możecie usłyszeć rozmowy z Adrianem Pankiem i Maciejem Pieprzycą (reżyserzy 3. sezonu, wcześniej za obydwa sezonu odpowiadał samodzielnie Pieprzyca), Michałem Żurawskim (odtwórcą głównej roli) oraz Jakubem Korolczukiem (scenarzysta), który tę całą fabułę wymyślił i napisał. Co przygotowuje już teraz? Nad czym pracuje? Jakiego rodzaju produkcje ukażą się na podstawie jego tekstu? Zapraszamy do słuchania.

Kruk 3. sezon - jak powstawał? Wywiad z twórcami

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: