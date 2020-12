Najlepszy RPG ze świata Gwiezdnych Wojen dostępny na smartfony i tablety. I to z kultowym modem!

Marka Gwiezdne Wojny ma… umiarkowane szczęście w kwestii gier wideo. Zdarzają się wyjątkowo dobre tytuły, ale nie brakuje też gniotów. Obie odsłony Star Wars: Knights of the Old Republic to jedne z najbardziej chlubnych wyjątków w serii. cRPG z własnym bohaterem w świecie Gwiezdnych Wojen to był strzał w dziesiątkę. Od premiery KOTOR 2 minęło półtorej dekady (kiedy, ja się pytam?!) — i teraz gra powróciła w wersji mobilnej. Star Wars: Knights of the Old Republic 2 na iOS (oraz iPadOS) już dostępne — wersja na Androida powinna trafić do graczy już niebawem!

Star Wars: Knights of the Old Republic II na mobile z modem TSLRCM

Star Wars: Knights of the Old Republic II w App Store wycenione zostało na 69,99 zł. Jak na standardy mobilnego rynku — dużo. Powiedziałbym nawet, że bardzo dużo. Ale kto zna grę, ten wie, za co płaci. Rozbudowana zabawa na wiele godzin, bez reklam i mikropłatności zdecydowanie jest warta uwagi, nawet jeżeli nie w pełnej cenie, to przy pierwszej promocji. Ale choć gra jest świetna sama w sobie, to przez lata społeczność zadbała o to, by była jeszcze lepszą. Powstały dziesiątki modyfikacji — jednych bardziej, innych mniej, rozbudowanych. Ale poza tymi co powstały, są także te które gracze „przywrócili”, gdy w pośpiechu przed premierą Obsidian zdecydował się je wyciąć z gry. Jednym z najważniejszych usuniętych elementów pozostaje The Sith Lords Restored Content Modification (w skrócie: TSLRCM). I choć brzmi to jak spełnienie marzeń, to… gra na smartfonach i tabletach także wspiera uwielbianą modyfikację. Choć z oczywistych względów — nie jest to oficjalne rozwiązanie i nie znajdziemy go w sklepiku Apple.

Skoro mowa o nieoficjalnym doinstalowaniu plików — trzeba mieć na uwadze ryzyko takiego rozwiązania. Nie ma w tym jednak absolutnie nic skomplikowanego — i pełną instrukcję jak zainstalować The Sith Lords Restored Content Modification na smartfonach i tabletach znajdziecie tutaj. Wieść gminna niesie nawet, że osoba która udostępniła TSLRCM to jeden z twórców którzy pracowali nad mobilnym portem gry. Jeżeli macie jakiś 50 wolnych godzin na zbyciu, to dobrze się składa. W sam raz by przeżyć tę przygodę raz jeszcze!

Klasyka w komplecie – lepiej późno, niż wcale!

Nie da się ukryć, że przyszło nam czekać niezwykle długo na premierę drugiej części KOTOR na smartfony i tablety. Przypomnę tylko, że pierwsza część gry pojawiła się na iOS w 2013 roku (to ten rok, w którym dopiero co debiutował iPhone 5S) — czyli w świecie technologi lata świetlne temu. No ale lepiej się spóźnić, niż nie przybyć wcale. Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników marki i dobrych gier w ogóle!