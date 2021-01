Da się zagrać na przenośnej konsoli w Cyberpunk 2077, ale tylko na tej

Ta specyfikacja nie wskazuje raczej na sprzęt, który świetnie poradzi sobie z najnowszymi produkcjami, ale w opisie akcji na Indiegogo umieszczono tabelę ze szczegółową rozpiską wybranych gier (również niektórych z 2020 roku) i jakby na to nie patrzeć, osiągi FPS jak na mobilny sprzęt potrafią być naprawdę niezłe – o ile oczywiście będzie to stały framerate, a nie ciągłe spadki i wzrosty klatek.

Z tym Cyberpunkiem 2077 w tytule to oczywiście tylko taki sam „clickbait”, jak i Red Dead Redemption 2 na miniaturce głównego obrazka akcji w serwisie Indiegogo. Choć z drugiej strony widziałem na YouTube, że ludziom udało się uruchomić nową produkcję CD Projekt Red na kartach Iris, choć klatek było tak mało, że tytuł nie był grywalny. Powiecie, że przecież Wiedźmin 3 działa na Switchu i jest tam oficjalnie sprzedawany i macie rację – sam go kupiłem i mam na liczniku kilkadziesiąt godzin. Różnica jest taka, że ktoś usiadł i zoptymalizował kod pod konkretny sprzęt, a później dodatkowo go łatał kolejnymi aktualizacjami. GPD WIN3 nie ma co liczyć na własne „mobilne” wersje gier, więc o optymalizacji pod konkretne podzespoły czy samą konsolę nie będzie mowy. Wygląda więc na to, że pogracie w nieco starsze produkcje niezłych detalach i płynności, z nowymi może być jak ze słabszym PC – niby pójdzie, ale grać się raczej nie da.