Ceny pamięci mają wzrosnąć o 40%

Obecnie bez większych problemów można kupić dysk SSD o pojemności 1 TB w cenie około 400 PLN. Tak tanio nie było jeszcze nigdy i niestety wiele wskazuje na to, że to może być lokalny dołek, przynajmniej w najbliższym czasie. Ceny pamięci NAND, tak samo jak i DRAM podlegają licznym fluktuacjom. Możliwości produkcyjne są ograniczone, tak samo jak liczba producentów (Samsung, SK Hynix, Micron), a popyt zmienia się bardzo dynamicznie. W ostatnich latach wszyscy zwiększali produkcję z racji dynamicznego rozwoju branży smartfonów, które też korzystają z kości NAND i DRAM. Teraz popyt z tego segmentu rynku wyraźnie się zmniejszył, co wywołało ostatnie przeceny dysków SSD.

Jednak jak podaje branżowy serwis Digitimes, w 2020 roku ma się to zmienić. Portal powołuje się na swoje źródła związane z producentami pamięci, które twierdzą, że ceny kontraktowe w 2020 roku wzrosną nawet o 40%. To spora zwyżka, związana prawdopodobnie z ograniczeniem podaży. Samsung, największy producent pamięci NAND na świecie, już od kilku kwartałów notował coraz mniejsze zyski ze sprzedaży półprzewodników i nie może pozwolić sobie na dalszy spadek cen. Jakby tego było mało, 31 grudnia 2019 w jednej ze swoich największych fabryk w Hwaseong miał awarię, przez minutę zabrakło prądu, co unieruchomiło fabrykę półprzewodników na 3 dni i spowodowało wielomilionowe straty.

Odzyskanie pełni zdolności produkcyjnych z pewnością trochę potrwa i będzie to kolejnym czynnikiem zmniejszającym podaż pamięci w 1. kwartale 2020 roku. Jeśli zatem planujecie wymienić dysk na większy/szybszy, to warto to zrobić jeszcze zanim podwyżki cen dotrą do naszych sklepów, a będzie to miało zapewne miejsce w najbliższych tygodniach.

źródło: Digitimes/Reuters