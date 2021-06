Serial ATA stoi w miejscu od 13 lat

Na przestrzeni lat Serial ATA miało trzy wersje. Pierwsza zaprezentowana w 2003 roku oferowała przepustowość na poziomie 150 MB/s co było nieznaczną różnicą w stosunku do standardu PATA/133 oferującego 133 MB/s. Rok później pojawiła się już specyfikacja SATA 2.0, która oferowała przepustowość na poziomie 300 MB/s. To znacznie więcej niż były wtedy w stanie osiągnąć dyski talerzowe. Pierwsze modele przekraczające 150 MB/s pojawiły się na rynku dopiero w 2010 roku. Natomiast w 2008 roku zadebiutował standard SATA 3.0 o przepustowości 600 MB/s, który jest z nami obecny do dzisiaj. Przez 13 lat praktycznie nic się w tym rozwiązaniu nie zmieniło, a świat poszedł znacząco do przodu.

To swoisty ewenement, że technologia obecna na rynku od ponad dekady, nadal jest obecna w nowych komputerach. Co prawda dyskom HDD nadal nie udało się przekroczyć możliwości tego rozwiązania, ale dyski SSD już od wielu lat potrafią transferować dane ze znacznie większą szybkością. To właśnie za ich sprawą powstał standard NVMe (Non-Volatile Memory Express), który korzysta bezpośrednio z interfejsu PCI Express, aby zapewnić jak największą przepustowość. W przypadku PCIe 4.0 i złącza M.2, teoretyczna przepustowość to blisko 8000 MB/s, a na rynku nie brakuje dysków, które są w stanie przekroczyć 5000-6000 MB/s.