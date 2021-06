Na ten pierwszy odcinek KDP podpisano właśnie umowę z konsorcjum wykonawczym (IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis). Będzie on liczył 134 km z prędkością projektową do 350 km/h. Budowa tej linii ma zakończyć się do 2027 roku i będzie pozwalała na dojazd ze stolicy do CPK w 15 minut, z Łodzi do CPK w 30 minut, a z Warszawy do Łodzi w 45 minut.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała:

Zawarta dziś pierwsza umowa realizacyjna to jedna z wielu, jakie podpiszemy w ciągu najbliższych tygodni, przygotowując nowy system komunikacyjny Polski, którego sercem będzie CPK. Dzięki inwestycjom kolejowym CPK atrakcyjność inwestycyjna Warszawy, Łodzi oraz wielu innych miast i regionów radykalnie się zwiększy. Mieszkańcy zyskają możliwość szybkiego i wygodnego dojazdu do większości miast w Polsce.

Dalsza rozbudowa tej linii do Wrocławia i Poznania da jeszcze bardziej odczuwalne różnice czasowe w przejazdach:

Dojazd z Warszawy do Wrocławia – 1 godzina 55 minut (obecnie 3 godziny 40 minut)

Dojazd z Warszawy do Poznania – 1 godzina 55 minut (obecnie 2 godziny 30 minut)

Po ukończeniu pierwszego odcinka KDP Warszawa Łódź, CPK planuje rozpoczęcie budowy kolejnych według poniższego wykazu prac.