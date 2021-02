Licytacja od 1 mln USD, cena kup teraz: 7 mln USD

O ile początkowo można było mieć jeszcze wątpliwości, czy hakerom faktycznie udało się ukraść tak istotne pliki, o tyle od wczoraj chyba nie ma już ich nikt. Po sieci krąży pełny kod źródłowy karcianej gry Gwint, a to tylko mniej istotna część ukradzionych danych. Jak podaje The Verge, niezależna firma monitorująca dane pojawiające się w tzw. dark necie – KELA, stwierdziła na podstawie swoich analiz, że dane wyglądają na autentyczne. Publikowany poniżej przez vx-underground zrzut listy plików i folderów ma być pośrednim dowodem.

CD Projekt Red's ransomed data has been leaked online. pic.twitter.com/T4Zzqfn78F — vx-underground (@vxunderground) February 10, 2021

Na forum EXPLOIT, z którego korzysta grupa odpowiedzialna za atak na CD Projekt pojawiła się już zachęta do składania swoich propozycji odkupienia danych. Część z nich, niejako na dowód, że hakerzy faktycznie są w ich posiadaniu, została udostępniona i wygląda bardzo wiarygodnie. Cała paczka ma zawierać nie tylko kod źródłowy Wiedźmina 3: Dziki Gon i Cyberpunka 2077, ale również autorskiego silnika graficznego RED Engine, gry Thronebreaker: Wiedźmińskie Opowieści oraz specjalnej wersji Wiedźmina 3 ze wsparciem dla technologii RTX. Cena wywoławcza to 1 mln USD. Każdy kto chce wziąć udział w aukcji musi wpłacić najpierw depozyt w wysokości 0,1 BTC. W ten sposób ma uwiarygodnić swoją propozycję. Grupa jest też gotowa sprzedać całość danych bez licytacji za 7 mln USD.

Update: a mistake was made. They stated starting bid $1kk. This was assumed as a typo for $1,000. They meant $1,000,000. They are also selling immediately for $7,000,000. Attached images supplied by @DrFurfagMD pic.twitter.com/JnOcwnGqZk — vx-underground (@vxunderground) February 10, 2021

Licytacja ma rozpocząć się dzisiaj o 11:00 czasu polskiego, każda kolejna oferta musi być wyższa o 500 000 USD od poprzedniej, a całość zakończy się gdy ostatnia oferta nie zostanie przebita przez kolejne 48 godzin. Trudno powiedzieć komu może przydać się kod źródłowy tych gier, tym bardziej, że nie da się go w żaden sposób komercyjnie wykorzystać. W pakiecie jest też sporo innych plików dotyczących działalności CD Projektu i to z wielu względów może być jeszcze bardziej wartościowe. Jeśli nie będzie chętnych to trzeba oczekiwać, że po jakimś czasie dane i tak zostaną upublicznione.

Pracownicy CD Projektu zmieniają dowody osobiste

Niestety wygląda też na to, że hakerzy korzystają już też z danych kadrowych jakie udało im się wykraść z CD Projektu. Marcin Kosman wspomina, że wielu pracowników firmy zmienia dowody osobiste, a niektórzy mieli już kontakt z banku w sprawie kredytu, którego wcale nie chcą. Problem mogą mieć też byli pracownicy, a także Ci którzy pracowali w spółkach zależnych jak dystrybutor gier – CDP.pl. Dane kadrowe trzeba trzymać w firmie przez 50 lat, więc jeśli udało się je ukraść, to sytuacja nie wygląda za wesoło.

Koledzy donoszą, że po wycieku danych z CD PROJEKT RED pracownicy grupy wymieniają dowody osobiste i weryfikują się w BIK. Do jednego już dzwonił bank z pytaniem, czy to on chce wziąć kredyt (nie, nie on). — Marcin Kosman (@Kosowsky_) February 11, 2021

Jeśli współpracowaliście ze spółką i chcecie się upewnić czy wasze dane są bezpieczne, możecie skontaktować się z odpowiednim działem w CDPR za pośrednictwem adresu dpo@cdprojektred.com.