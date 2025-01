Masowy wyciek danych KAS. Jest apel do ministra Gawkowskiego

W związku z niedawnym atakiem na bazy danych EuroCertu, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej są zaniepokojeni o swoje dane. W związku z tym wystosowali specjalny apel do wiceprezydenta Krzysztofa Gawkowskiego, pełniącego jednocześnie funkcję ministra cyfryzacji.

Ostatnie wydarzenia związane z wyciekiem danych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wywołały falę niepokoju wśród urzędników oraz skłoniły związki zawodowe do skierowania apeli do rządu o pilne działania legislacyjne. Problem ujawniania numerów PESEL oraz innych wrażliwych danych osobowych przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych nabrał na znaczeniu po niedawnym cyberataku na firmę EuroCert, dostarczającą podpisy elektroniczne dla administracji.

Atak na EuroCert i dane pracowników KAS

W wyniku ataku na EuroCert wyciekły dane, takie jak numery PESEL, numery dowodów osobistych, imiona i nazwiska, a nawet dane kontaktowe pracowników KAS. Informacje te zostały wykorzystane do wysyłania gróźb oraz żądania okupu na resortowe skrzynki e-mailowe, co dodatkowo pogorszyło sytuację. Pracownicy skarżą się, że ujawnianie ich danych osobowych przy użyciu podpisów elektronicznych wprowadza ich w stan permanentnego stresu i może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak oszustwa finansowe czy kradzież tożsamości.

W zwązku z tym Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Alternatywa” w KAS wystosował oficjalne pismo do wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, ministra cyfryzacji, domagając się natychmiastowych zmian legislacyjnych. W swoim apelu przedstawiono konkretne żądania, w tym:

Uniemożliwienie uwzględniania numeru PESEL oraz innych danych wrażliwych w certyfikatach kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, aby dostosować ją do współczesnych zagrożeń. Wdrożenie standardów technicznych i organizacyjnych minimalizujących ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Zwiększenie kontroli nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi zaufania.

Urzędnicy i przedstawiciele związków zawodowych zwracają uwagę, że brak odpowiednich regulacji podważa zaufanie do systemów bezpieczeństwa elektronicznego w Polsce. Podkreślają, że skarbówka jest kluczowym elementem infrastruktury bezpieczeństwa kraju, a ujawnione dane mogą zostać wykorzystane do ataków wymierzonych w administrację publiczną i obywateli.

Ministerstwo Cyfryzacji, na czele z wicepremierem Gawkowskim, stoi przed wyzwaniem wprowadzenia zmian, które zminimalizują ryzyko powtórzenia się podobnych incydentów w przyszłości. Oczekuje się, że w najbliższych tygodniach zostaną przedstawione konkretne plany działań w tej sprawie.