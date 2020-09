Każdy może samodzielnie zrobić własny monitoring. Dzięki tej kamerze to dziecinnie proste

Do tego dochodzi największa zmiana, a tak naprawdę sens powstania drugiej wersji czyli syrena o naprawdę dużej mocy. Emituje ona bardzo wysoki dźwięk, którego poziom natężenia wynosi aż 105dB. Przyznam, że znalezienie się bezpośrednio przy niej kiedy jest uruchomiona to niezbyt przyjemne doświadczenie. Dźwięk świdruje czaszkę, ale o to tutaj chodzi. Zrobienie jak największego hałasu kiedy intruz wkroczy na nasz teren.

Co jeszcze ma kamera zewnętrzna Netatmo?

Aplikacja z której korzystamy posiada własny timeline. Coś jak ściana na Facebooku. Możemy więc spokojnie prześledzić historię wydarzeń. W przypadku wykrycia ruchu mamy możliwość odtworzenia całego zdarzenia. Nagrania wykonywane są oczywiście w jakości FullHD (kąt widzenia 100 stopni).

To co się moce rzuca w oczy to spore opóźnienie. Podgląd live posiada ok 15-20 sekundowe opóźnienie i wydaje mi się, że reakcja kamery również. O ile lampa zapala się natychmiastowo w przypadku wykrycia ruchu, o tyle monit do nas jest opóźniony. Będę z wami szczery, w przypadku mojego terenu było to wystarczająco dużo czasu żeby kamerę potraktować stosownym narzędziem w postaci kamienia czy młotka…o ile oczywiście wiedziałbym wcześniej o kamerze. Jednak jest to pewien minus.

Sama aplikacja budzi we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony mamy dobrze zaprojektowany interfejs. Każdy szybko się w nim odnajduje. Poszczególne elementy i funkcje są tam gdzie się ich spodziewamy, ale działa ona topornie. Na wszystko trzeba czekać, czasami się lekko przycina. Nie ma mowy żeby cokolwiek zmienić czy zrobić szybko i bezproblemowo. Nawet zmiana trybu oświetlenia z auto na jakiekolwiek inne to ok. 2 sekund oczekiwania.