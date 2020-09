Oferty te dostępne będą wyłącznie dla użytkowników Allegro Smart! i wystawiane będą według podobnego mechanizmu, co w przypadku Smart! Okazje. Codziennie przez 7 dni na stronach Smart! Week będą wystawiane różne produkty w specjalnych cenach w wersji limitowanej. W przypadku wyjątkowej ceny jeden użytkownik będzie mógł nabyć tylko jeden przedmiot w ramach takiej oferty promocyjnej. W pozostałych ofertach liczba sztuk, które będzie można nabyć będzie ściśle określona, a maksymalnie będzie to 5 sztuk.

Specjalne oferty wystawiane w ramach Smart! Week pojawią się na stronie akcji już 21 października, więc będzie można się do ich zakupu przygotować i z chwilą startu promocji szybko z niej skorzystać, gdyż liczba przedmiotów w specjalnych cenach będzie ograniczona.

W ramach akcji Smart! Week dostępne będą produktu następujących firm:

Pedigree, Bingospa, Neonail, Dove, Persil, MGA, Nivea, Lego, Vileda, Coccolino, Finish, Dettol, Tefal, Enfamil, OMO, Ariel, Bryza, Cif, Domestos, Surf, Whiskas, Silan, Sony Playstation, Fairy, Vizir, Skip Hop, Xiaomi, LOL, Somat, Casio

Na jakie to konkretne zniżki możemy liczyć podczas Smart! Week? Te uzależnione będą od kategorii produktów:

Akcesoria kuchenne do -30%

Zabawki do -40%

Zegarki do -40%

Akcesoria motoryzacyjne do -40%

Urządzenia smart do -30%

Odzież do -40%

Biżuteria i zegarki do -45%

Artykuły dla zwierząt do -30%

Kosmetyki do -50%

Artykuły spożywcze do -25%

Środki czystości do -30%

Dla ułatwienia, osoby zainteresowane kupnem powyższych produktów w obniżonych cenach, będą mogły dodać oferowane w ramach akcji produkty do obserwowanych na 20 minut przed startem promocji. Obok oferty limitowanej, na stronie akcji pojawiać się będą oferty nielimitowane, dostępne przez cały czas akcji aż do wyczerpania zapasów.

Warto na koniec i na zachętę przypomnieć, jakie produkty można było kupić w zeszłym roku w ramach tej samej akcji. Były to między innymi: skrzynka narzędziowa Yato, telewizory Samsung, laptop Lenovo, konsola Xbox One S, konsola PlayStation 4, Apple MacBook Air, iPhone 7, zestaw garnków Berlinger-Haus, Xiaomi mi band 4, Kurtki męskie 4F oraz markowe perfumy Calvin Klein.

Zapisać się do programu Allegro Smart! można pod tym adresem, po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto Allegro. Z kolei z ofert dostępnych w ramach Smart! Week zachęcamy do skorzystania pod tym linkiem. Oczywiście, z chwilą kiedy akcja się rozpocznie, no i po wykupieniu już usługi Allegro Smart!.

—

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.