Jak to dobrze, że pandemia zdarzyła się teraz, a nie 15 lat temu

Druga fala uderzyła nas mocniej, niż ktokolwiek z nas mógł się spodziewać. Przypadków zachorowań jest już tak dużo, że zaczynam się dziwić, że jeszcze komukolwiek chce się liczyć. Oczywiście, z moim szczęściem w redakcji jako pierwszego musiało trafić akurat na mnie. Nie narzekam, ponieważ przeszedłem/przechodzę chorobę relatywnie łagodnie i nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla mojego życia. Oczywiście wraz z nią pojawiło się zalecenie kwarantanny. Piszę „zalecenie”, ponieważ policjant który rozmawiał z moją narzeczoną (ona zaraziła się pierwsza) grzecznie poprosił, żebyśmy zostali w domu, bo oni i tak nie mają wystarczająco ludzi, aby to sprawdzić. Tak czy siak – kwarantanna. Jako, że i przed nią większość czasu spędzałem w domu (nigdy nie byłem bardzo „społecznym” człowiekiem), to ten tydzień kompletnego zamknięcia nie wpływa jakoś przesadnie negatywnie na moje życie. Skłoniło mnie to jednak do przemyśleń – co by się stało, gdyby pandemia dopadła nas nie w 2020 roku, a, dajmy na to, w 2005?

Pomyślcie, jak to by było być wtedy kompletnie zamkniętym w 4 ścianach

Rzeczy, które dziś ułatwiają nam życie bardzo łatwo jest wziąć za pewnik i zapomnieć, że są z nami od niedawna. Zaczynając od rozrywki, chyba najbardziej oczywistym przykładem są serwisy streamujące wideo i muzykę. Netflix, YouTube czy Spotify w 2005 r. istniały tylko w umysłach ich twórców. Była telewizja, której jakość i liczba kanałów zależna była od tego, gdzie mieszkaliśmy. Jeżeli mieliśmy wtedy do dyspozycji jakąkolwiek muzykę czy filmy na własność, to tylko te, które znajdowały się na naszej kolekcji CD/DVD bądź też te, które nie do końca legalnie zgraliśmy od naszych znajomych. Oczywiście w trakcie pandemii pozyskiwanie kolejnych filmów byłoby znacznie utrudnione i w większości byliśmy ograniczeni do tego, co już mieliśmy. Chyba najgorsza sytuacja przy takiej pandemii byłaby z grami. Tych bowiem nie moglibyśmy pobrać za pomocą jednego kliknięcia, ponieważ na takie wynalazki jak Steam trzeba było jeszcze trochę poczekać.

Ba, sam kontakt ze znajomymi byłby również utrudniony. O ile większość osób miała już wtedy telefon komórkowy, to były to czasy, w których koszt SMSów i minut był tak duży, że rzadko kiedy służyły one do czegoś więcej niż puszczanie „strzałek”. Idea nielimitowaanych rozmów i SMS’ów, czy też połączenia z internetem wtedy jeszcze nie istniała. Istniało już za to Gadu-Gadu, więc zakładam, że w czasie pandemii jego popularność wystrzeliłaby w kosmos, tak jak dziś zrobił to Zoom.

Powodzenia z pracowaniem z domu

Dziś wszystko jest w chmurze. Zapewne spawacze, murarze i przedstawiciele innych profesji się ze mną teraz nie zgodzą, ale nie da się nie zauważyć, jak bardzo internet zmienił nasze podejście do pracy. Dzięki chmurowemu dostępowi do maili, plików czy narzędzi, pracować możemy z każdego miejsca na świecie. Dzięki temu w 2020 wiele przedsiębiorstw mogło kontynuować świadczenie swoich usług i gospodarka nie oberwała tak mocno, jak mogłaby oberwać.